Un caso sospechoso de hantavirus en Alicante activa el protocolo de Sanidad

Una mujer de 32 años ha sido trasladada a un hospital de la provincia de Alicante tras presentar síntomas compatibles con hantavirus después de haber compartido vuelo con una de las pasajeras del crucero MV Hondius, fallecida posteriormente. La paciente presenta sintomatología respiratoria leve y permanece bajo seguimiento de la Consejería de Sanidad de la Generalidad Valenciana.

La administración autonómica ha explicado en un comunicado que la mujer reside en Alicante y viajó en el mismo avión en el que fue evacuada la pasajera del crucero que ya presentaba síntomas durante el trayecto. El caso está siendo gestionado en coordinación con el Ministerio de Sanidad y con el Sistema Europeo de Alertas.

Traslado preventivo

La Consejería de Sanidad ha señalado que la paciente será trasladada 'como medida preventiva' a una habitación con presión negativa en un hospital de la provincia de Alicante. Allí se le tomarán muestras que serán remitidas al Centro Nacional de Microbiología para su análisis.

Según la información facilitada por la Generalidad Valenciana, los resultados de las pruebas podrían estar disponibles entre 24 y 48 horas. El traslado se ha decidido tras la aprobación del protocolo elaborado por el Ministerio de Sanidad para actuar ante posibles casos relacionados con el episodio detectado en el crucero MV Hondius.

Seguimiento coordinado

La Dirección General de Salud Pública contactó con la paciente después de recibir una alerta a través del Sistema Europeo de Alertas. La actuación se ha desarrollado en coordinación con el Ministerio de Sanidad.

La Generalidad Valenciana ha indicado que la mujer presenta síntomas respiratorios leves y no ha facilitado más información clínica sobre su estado de salud.

El departamento autonómico también ha explicado que mantendrá informada a la ciudadanía sobre la evolución del caso "en coherencia con la relevancia para el interés de la ciudadanía por un tema de salud pública que ha trascendido a nivel internacional".