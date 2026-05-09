El crucero MV Hondius tiene previsto llegar a Tenerife entre las 4:00 y las 6:00 de la madrugada del domingo (hora canaria), según ha informado la ministra de Sanidad, Mónica García. En el dispositivo organizado para su llegada, se contempla que los pasajeros españoles sean los primeros en desembarcar, tras una evaluación sanitaria previa de todos los ocupantes del buque.

La ministra ha detallado el operativo en una rueda de prensa celebrada en Moncloa junto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la que ha explicado que el barco permanecerá fondeado en la dársena del puerto y asistido por un remolcador durante todo el proceso de desembarque.

Rastreo exhaustivo y minucioso, sin dejar un solo cabo suelto. Así funciona un sistema de vigilancia epidemiológica robusto como el nuestro. Por eso era importante que este operación inédita se llevara a cabo en España. Es un orgullo ponerlo al servicio del mundo. pic.twitter.com/LIZQDEVs9P — Mónica García (@Monica_Garcia_G) May 9, 2026

Según ha indicado Mónica García, el objetivo es garantizar un "control escalonado del desembarque y una supervisión continua de las condiciones sanitarias a bordo".

Antes de que se produzca cualquier traslado a tierra, equipos de Sanidad Exterior y epidemiólogos embarcados realizarán una evaluación exhaustiva de los pasajeros y la tripulación. Esta revisión incluirá la comprobación del estado de salud y una encuesta epidemiológica destinada a confirmar que los ocupantes siguen asintomáticos.

El desembarque se realizará de forma progresiva, en coordinación con la disponibilidad de vuelos y los distintos dispositivos internacionales de repatriación activados para cada país de origen de los pasajeros.

Las medidas de control

El plan prevé además que los pasajeros utilicen mascarillas FFP2 durante todo el proceso de desembarque y traslado, incluidas las fases de transporte en autobús y los movimientos dentro del operativo logístico habilitado en tierra.

Los equipos sanitarios encargados de la supervisión actuarán con equipos de protección individual completos, conforme a los protocolos establecidos para este tipo de situaciones, según ha indicado el Ministerio de Sanidad.

El orden de desembarque será escalonado y organizado en función de criterios operativos y logísticos. Según ha señalado la ministra de Sanidad está previsto que los ciudadanos españoles sean los primeros en abandonar el buque, aunque esta secuencia dependerá de la coordinación final del operativo.

En cuanto al equipaje, los pasajeros solo podrán llevar consigo una bolsa de mano con objetos esenciales, como documentación, teléfono móvil, cargador y pertenencias básicas. El resto del equipaje permanecerá a bordo del buque.

Tras el desembarque de los pasajeros, el MV Hondius proseguirá su trayecto hacia Países Bajos, donde está previsto que se lleve a cabo el proceso completo de desinfección y gestión del material restante conforme a los protocolos internacionales establecidos.