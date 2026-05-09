El Hospital General de la Defensa Gómez Ulla, considerado uno de los centros de referencia en España para tratar enfermedades infecciosas de alto riesgo, afronta estos días un nuevo reto sanitario: la posible atención a los pasajeros españoles relacionados con el brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius.
Sin embargo, mientras el centro prepara los protocolos de cuarentena y aislamiento, ha salido a la luz un informe interno que revela problemas técnicos en parte del equipamiento destinado precisamente a contener este tipo de amenazas biológicas. La información, adelantada por ABC, apunta a deficiencias detectadas ya en 2024 durante la atención de un caso de fiebre hemorrágica de Crimea-Congo.
El documento, elaborado por el teniente coronel médico Francisco Javier Membrillo de Novales, jefe de la unidad NRBQ-Infecciosas del hospital, describe limitaciones en las cápsulas de aislamiento utilizadas para trasladar y atender a pacientes potencialmente contagiosos. Según recoge el informe citado por ABC: "Las cápsulas de aislamiento disponibles, con diez años de antigüedad, se han mostrado insuficientes".
Los problemas detectados
Las incidencias se produjeron entre agosto y septiembre de 2024, cuando un paciente con fiebre hemorrágica de Crimea-Congo fue derivado desde Salamanca hasta Madrid para ser ingresado en la unidad de aislamiento del Gómez Ulla.
De acuerdo con la información publicada por ABC, el traslado se realizó sin cápsula de aislamiento por decisión de la comunidad autónoma de origen. Fue entonces cuando el personal sanitario detectó dificultades operativas en los dispositivos disponibles en el hospital.
El informe reconoce que "a su llegada a este hospital, se sufrieron dificultades para la apertura y cierre de las cremalleras por el personal vestido con EPIs, que pudieron poner en riesgo al personal sanitario de esta unidad".
La advertencia no se limita únicamente a problemas mecánicos. El análisis también señala que las cápsulas carecen de sistemas de refrigeración, algo que ya habría provocado un golpe de calor durante un simulacro previo realizado en la unidad. A ello se suma la ausencia de mecanismos de presión positiva, fundamentales en escenarios de aislamiento inverso relacionados con incidentes químicos o radiológicos.
Aunque los pasajeros españoles vinculados al brote permanecen asintomáticos, el protocolo contempla su traslado al Gómez Ulla en caso de que aparezcan síntomas. Precisamente esta semana, la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (Semicyuc) actualizó sus recomendaciones sobre el manejo de pacientes con hantavirus. Entre las medidas planteadas figura que los profesionales sanitarios trabajen en unidades de aislamiento especializadas y equipados con sistemas de protección adecuados para minimizar el riesgo de contagio.
La nueva cápsula
Las carencias detectadas han llevado al Ministerio de Defensa a iniciar un procedimiento para renovar parte del equipamiento crítico de la unidad. La Inspección General de Sanidad publicó el pasado 13 de abril una licitación destinada a la compra de una nueva cápsula de aislamiento de alta eficiencia. El contrato, todavía pendiente de adjudicación, contempla una inversión cercana a los 50.000 euros y fija como fecha límite de entrega el 1 de diciembre de este año.
La nueva cápsula deberá cumplir los exigentes requisitos técnicos. El pliego establece que tendrá que funcionar tanto con presión positiva como negativa, ser reutilizable y descontaminable, permitir el transporte en ambulancia o helicóptero y facilitar la atención al paciente sin necesidad de abrir el dispositivo. Además, el sistema deberá haber superado pruebas de choque, vibración y descompresión rápida, así como incorporar filtros intercambiables que no comprometan la seguridad durante el traslado.
La unidad de aislamiento de alto nivel del Gómez Ulla nació tras la crisis del ébola de 2014 y fue inaugurada oficialmente en 2015. Desde entonces, el complejo ha sido activado en distintas emergencias sanitarias, incluida la pandemia de Covid-19.
En 2020, el hospital acogió a ciudadanos españoles evacuados desde Wuhan, ciudad considerada el epicentro inicial del coronavirus. Ahora, vuelve a situarse en el centro de la atención sanitaria por el seguimiento del brote de hantavirus.
La instalación, ubicada en la planta 22 del hospital, cuenta con ocho habitaciones de aislamiento, laboratorio de bioseguridad, centro de control NRBQ, área de críticos y quirófano especializado.