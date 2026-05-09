Un parche de fibroína de seda colocado sobre el cerebro podría activar mecanismos de protección y reparación tras un ictus, según un estudio liderado por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

El ictus, también conocido como infarto cerebral, se produce cuando una arteria que suministra oxígeno al cerebro queda bloqueada, lo que provoca daños en el tejido cerebral. Se trata de una de las enfermedades más frecuentes y graves: es la primera causa de muerte en mujeres en España y la segunda en el conjunto de la población.

Una estrategia basada en biomateriales

El trabajo, desarrollado por investigadores del Centro de Tecnología Biomédica de la UPM, propone una estrategia terapéutica basada en el uso de biomateriales naturales biocompatibles. En concreto, el equipo ha diseñado un parche de fibroína de seda capaz de liberar de forma controlada una molécula que favorece la llegada y permanencia de células madre en la zona afectada.

Según los investigadores, este enfoque busca activar mecanismos de autoprotección y autorreparación del cerebro, superando algunas de las limitaciones actuales. Hasta ahora, la reparación del tejido cerebral tras un ictus ha resultado compleja debido a la fragilidad de las moléculas terapéuticas y a las barreras naturales del cerebro.

Limitaciones de los tratamientos actuales

En la actualidad, existen tratamientos dirigidos a disolver o retirar el coágulo que causa el ictus. Sin embargo, no siempre resultan eficaces y no todos los pacientes pueden recibirlos. Además, no hay terapias capaces de reparar directamente la zona dañada.

Las consecuencias del ictus pueden ser significativas. Una parte de los pacientes fallece y entre un 30% y un 40% de los supervivientes presentan secuelas que afectan a su vida diaria, como alteraciones motoras o cognitivas.

Ante este contexto, la comunidad científica lleva décadas investigando distintas estrategias, como el uso de moléculas neuroprotectoras o células madre, con el objetivo de reducir el daño cerebral, la mortalidad y la discapacidad asociada.

Resultados en modelos experimentales

El nuevo enfoque ha sido probado en modelos animales. En ratones sometidos a un ictus experimental, el parche de seda bioactivo mostró varios efectos relevantes. Entre ellos, favoreció el reclutamiento y la retención de células madre en la zona donde se implantó.

Además, los investigadores observaron una reducción del tamaño del infarto cerebral y una mejora en la recuperación funcional. En concreto, se registró la restauración de la actividad eléctrica cerebral y una mejora en la destreza sensoriomotora que había quedado afectada tras el ictus.

El material utilizado destaca por su resistencia y compatibilidad con el organismo, así como por su capacidad para degradarse de forma controlada, lo que permite una liberación sostenida de las moléculas terapéuticas.

Desarrollo y aplicación futura

El proyecto se enmarca en la iniciativa MINA-CM, financiada por la Comunidad de Madrid, que impulsa el desarrollo de tecnologías para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades neurológicas como el ictus, el Alzheimer o el Parkinson.

En paralelo, la empresa SILKBIOMED, una spin-off de la UPM, ha logrado estandarizar el proceso de fabricación del parche. Este avance se considera un paso necesario para su posible producción a gran escala en el futuro.

Los investigadores señalan que la estrategia presenta un alto potencial para el tratamiento del ictus y otras lesiones cerebrales agudas, como los traumatismos craneoencefálicos. La fibroína de seda, por su biocompatibilidad y resistencia a la degradación enzimática, se perfila como un soporte adecuado para la liberación local y controlada de fármacos.