La Fundación Jiménez Díaz implanta el primer dispositivo inteligente para personalizar la oxigenoterapia

El hospital universitario madrileño Fundación Jiménez Díaz ha implementado el primer dispositivo médico inteligente que permite controlar y personalizar la oxigenoterapia en tiempo real.

Según explicó el centro en un comunicado, el dispositivo denominado EMILY.IA "ya es un estándar real dentro del ámbito sanitario que aspira a transformar la oxigenoterapia y evolucionar las guías clínicas a nivel mundial".

El oxígeno es un medicamento esencial que salva vidas y no tiene sustituto, explicaron. Pese a su carácter esencial, la escasa evolución registrada en esta terapia se ha traducido en una demanda estructural a la que el informe de The Lancet Global Health Commission on medical oxygen security pone cifras: más del 60% de la población mundial, unos 5.000 millones de personas, no tiene acceso a servicios de oxigenoterapia seguros, de calidad y asequibles.

Ese escenario ahora puede abordarse gracias al primer dispositivo médico basado en la inteligencia artificial (IA), que incorpora datos y capacidad de anticipación para adaptar el flujo de oxígeno a las necesidades reales de cada paciente.

"Combinando liderazgo clínico, trabajo multidisciplinar, excelencia en IA, arquitectura software, visión emprendedora y rigor regulatorio, se ha diseñado y desarrollado a partir de la observación real de la Unidad de Cuidados Respiratorios Intermedios (UCIR) del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, en la que ya se ha implementado de forma pionera".

La idea nació en 2020 como una apuesta emprendedora de Daniel Oliva, director de EMILY.IA, empresa desarrolladora del dispositivo. Tras varios años de desarrollo tecnológico y uso clínico supervisado, es una tecnologú que combina hardware médico y algoritmos de IA, explicaron Oliva y las doctoras Sara Heili, jefa asociada del Servicio de Neumología de la Fundación Jiménez Díaz, y Alba Naya.

El desarrollo de este dispositivo "ha pasado del análisis del 'por qué' a perfeccionar el 'cómo' y plantearse ahora escalar el 'para quién' y 'dónde'", apuntó la doctora Heili, quien recordó que la oxigenoterapia personalizada en tiempo real mejora la estabilidad del paciente y optimiza el uso de oxígeno.

Estudio en marcha

En la Fundación Jiménez Díaz más de 50 pacientes, una parte de los cuales están incluidos en un estudio en marcha del dispositivo, han recibido ya oxigenoterapia controlada por esta tecnologú con excelentes resultados en los escenarios clínicos cubiertos.

Para la doctora Heili, esto demuestra que el dispositivo, que cuenta con dos algoritmos diferenciados con objetivos de saturación específicos según el fenotipo del paciente, "opera con solvencia en diferentes perfiles fisiopatológicos y soportes ventilatorios asociados".

Concretamente, EMILY.IA se utiliza en adultos ingresados en la Unidad de Cuidados Intermedios Respiratorios que presentan insuficiencia respiratoria con necesidad de oxigenoterapia titulada y suficiente estabilidad hemodinámica para tolerar la sesión.

Una vez completada la publicación de los resultados del estudio prospectivo en una revista científica de referencia, las oportunidades de ampliación del dispositivo pasan por validarlo en hospitalización convencional y en el ámbito de la hospitalización domiciliaria, reduciendo ingresos y optimizando recursos.