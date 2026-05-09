La mujer ingresada en Alicante por posible hantavirus da negativo en la primera PCR

La mujer ingresada en Alicante por posible hantavirus ha dado negativo en la primera PCR realizada por el Centro Nacional de Microbiología, según han confirmado este sábado fuentes del Ministerio de Sanidad. La paciente había viajado en el mismo avión que la mujer fallecida en Johannesburgo (Sudáfrica) cuando intentaba regresar a Ámsterdam (Países Bajos).

Fuentes de Sanidad han explicado que la mujer continuará bajo observación médica y será sometida a una segunda prueba diagnóstica en las próximas 24 horas "conforme al protocolo establecido", con el objetivo de confirmar que su estado de salud no ha variado.

En el caso de que ese segundo análisis diese positivo, la paciente sería trasladada al Hospital Gómez Ulla de Madrid, centro de referencia para este tipo de patologías.

Seguimiento sanitario

La mujer permanece ingresada desde el pasado viernes en el Hospital Universitario San Juan de Alicante, al que acudió tras presentar síntomas compatibles con el hantavirus después de haber mantenido contacto con la pasajera fallecida en Sudáfrica.

El caso ha obligado a mantener un seguimiento sanitario sobre las personas que estuvieron en contacto con la mujer fallecida, que enfermó durante el viaje que realizaba desde Johannesburgo con destino a Ámsterdam.

Las autoridades sanitarias permanecen pendientes de la evolución de la paciente mientras se completa el protocolo previsto con una segunda prueba diagnóstica en las próximas horas.