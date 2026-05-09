Quién es Jan Dobrogowski: el capitán del MV Hondius y su papel en la crisis del hantavirus

El brote de hantavirus detectado a bordo del MV Hondius ha desencadenado una situación de alerta sanitaria internacional. La Organización Mundial de la Salud ha informado de la necesidad de activar los protocolos de emergencia en plena navegación en aguas polares. El nombre del capitán del buque, Jan Dobrogowski, ha pasado a ocupar el centro de la atención mediática.

Jan Dobrogowski es de nacionalidad polaca y se formó en la Universidad Marítima de Gdynia, una de las academias náuticas más reconocidas de Europa del Este. Su carrera no responde al patrón habitual de un capitán de marina mercante convencional.

Dispone de la certificación de Master Mariner, que le habilita como capitán sin restricciones de navegación, y de la acreditación de Ice Navigator, una cualificación específica para operar en zonas con presencia de hielo marino. Este tipo de formación es clave para maniobrar en regiones como el Ártico o la Antártida, donde las condiciones pueden cambiar de forma brusca y peligrosa.

A lo largo de su trayectoria ha trabajado en buques de expedición científica y turística, así como en operaciones offshore en entornos técnicamente complejos. Este tipo de experiencia implica un nivel elevado de toma de decisiones bajo presión, especialmente cuando no existe apoyo inmediato desde tierra.

Los medios polacos ya habían vinculado su nombre a una situación de alta tensión en 2021, cuando un buque de apoyo polar sufrió un incendio en la sala de máquinas durante una operación en el océano Austral. Según estas informaciones, el fuego afectó al sistema de propulsión y la tripulación tuvo que contener la emergencia en condiciones extremas. El buque logró continuar su navegación con capacidad reducida hasta alcanzar un puerto seguro en Australia.

El MV Hondius: un buque diseñado para el límite

El actual escenario se desarrolla a bordo del MV Hondius, un buque de expedición polar diseñado para operar en condiciones extremas en regiones como la Antártida o el Atlántico Sur. Este tipo de embarcaciones no funcionan como cruceros convencionales, sino como plataformas híbridas de transporte, exploración y apoyo científico.

En estos casos, el capitán no solo dirige la navegación, sino que asume responsabilidades ampliadas: seguridad de pasajeros, coordinación médica y gestión de emergencias en entornos donde no hay evacuación inmediata posible.

El manejo de este tipo de situaciones está regulado por el Reglamento Sanitario Internacional de la OMS y los procedimientos de la International Maritime Organization, que establecen cómo deben actuar los buques ante posibles enfermedades infecciosas en alta mar.