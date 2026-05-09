Un crucero con más de 3.000 pasajeros registra un brote de norovirus frente a Bahamas

El crucero Caribbean Princess, que navega estos días cerca de Bahamas, ha registrado un brote de norovirus que ya deja más de un centenar de afectados entre pasajeros y tripulación. El barco partió de Florida la pasada semana y tiene previsto regresar el próximo 11 de mayo a Puerto Cañaveral, en las inmediaciones de Orlando.

Según han informado los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) y recoge EFE, 102 viajeros y 13 trabajadores del barco han enfermado por este virus gastrointestinal, responsable de cuadros de vómitos y diarrea aguda. En total, en el crucero viajan 3.116 pasajeros, por lo que el brote afecta aproximadamente al 3 % de las personas a bordo.

Refuerzo de la desinfección

La compañía ha intensificado las labores de limpieza dentro del buque y ha aislado a las personas contagiadas para intentar contener la propagación del virus. Además, el personal del barco se ha coordinado con las autoridades sanitarias estadounidenses para comunicar los casos detectados y aplicar los protocolos establecidos por los organismos de salud pública.

Los CDC recuerdan que el norovirus es una de las principales causas de gastroenteritis en Estados Unidos. El virus puede transmitirse mediante el contacto directo con personas infectadas, así como a través de alimentos, bebidas o superficies contaminadas. Los expertos sanitarios advierten además de que este tipo de brotes suele extenderse con facilidad en espacios cerrados con una elevada concentración de personas, como ocurre en los cruceros.