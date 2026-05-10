Las imágenes de la llegada del MV Hondius a Tenerife y del despliegue sanitario en el puerto por el hantavirus
El crucero MV Hondius, famoso por un brote de hantavirus, ya fondea en el puerto tinerfeño de Granadilla, donde desembarcarán sus pasajeros. El Gobierno de Pedro Sánchez y el autonómico han protagonizado un enfrentamiento enconado por la gestión de la llegada del barco. El Ministerio de Transportes autorizó el fondeo del buque a través de la Marina Mercante. Habrá un operativo especial para el desembarco controlado de pasajeros. El dispositivo contempla el uso obligatorio de mascarillas FFP2 durante todo el proceso de desembarque y traslado, incluidos los trayectos en autobús y los movimientos dentro del operativo logístico habilitado en tierra.
El operativo de evacuación del crucero MV Hondius con hantavirus está dispuesto para comenzar las operaciones de desembarco y traslado de los pasajeros a sus respectivos países.
La ministra de Sanidad, Mónica García; el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, llegan al puerto mientras el crucero MV Hondius fondea cerca del puerto de Granadilla.
Un persona con mono EPI espera en el puerto mientras el crucero MV Hondius fondea cerca del puerto de Granadilla.
Dos autocares de la UME y efectivos de la Guardia Civil esperan en el puerto.
El crucero MV Hondius fondea cerca del puerto de Granadilla.
Los ministros de Sanidad, Mónica García, el de Interior, Fernando Grande-Marlaska, Ángel Víctor Torres y el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Un amplio despliegue de medios de comunicación sigue las operaciones en el puerto.
Un pasajero del crucero MV Hondius se sirve agua en la zona de autoservicio del barco durante la travesía hacia el puerto de Tenerife.
En la imagen, la llegada de autobuses de la Unidad Militar de Emergencias al puerto.
Fernando Clavijo explicó que el Ejecutivo autonómico ha mantenido varias reuniones para tratar de coordinar la llegada del buque Hondius y garantizar la seguridad sanitaria de la población tinerfeña. La decisión se produce después de que el presidente canario rechazara que el crucero permaneciera en aguas del archipiélago hasta el lunes. La petición de la Comunidad Autónoma era que todos los pasajeros fueran repatriados el domingo, aunque esta solicitud no puede cumplirse, ya que cerca de 40 pasajeros no podrían ser trasladados ese mismo día.
El crucero MV Hondius fondea cerca del puerto de Granadilla.