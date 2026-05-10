Las imágenes de la llegada del MV Hondius a Tenerife y del despliegue sanitario en el puerto por el hantavirus

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Fernando Clavijo explicó que el Ejecutivo autonómico ha mantenido varias reuniones para tratar de coordinar la llegada del buque Hondius y garantizar la seguridad sanitaria de la población tinerfeña. La decisión se produce después de que el presidente canario rechazara que el crucero permaneciera en aguas del archipiélago hasta el lunes. La petición de la Comunidad Autónoma era que todos los pasajeros fueran repatriados el domingo, aunque esta solicitud no puede cumplirse, ya que cerca de 40 pasajeros no podrían ser trasladados ese mismo día.