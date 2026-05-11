Adiós al ruido: así es el revolucionario audífono que controlas con tu mente

Desde hace décadas, la ciencia intenta replicar la capacidad humana para distinguir una voz específica en medio del bullicio. Ahora, un equipo de investigadores ha obtenido la primera evidencia directa del funcionamiento de un dispositivo auditivo dirigido por la mente.

Este avance, liderado por el Instituto Zuckerman de la Universidad de Columbia, representa un hito fundamental para la creación de aparatos que logren superar los obstáculos que presentan los audífonos convencionales cuando se enfrentan a entornos con alta contaminación acústica.

Los resultados de este estudio han sido publicados en la revista científica Nature Neuroscience. Según el autor principal de la investigación, han logrado diseñar un mecanismo que funciona como una extensión neuronal del usuario. Este modelo aprovecha la habilidad innata del individuo para filtrar sonidos complejos y consigue aislar de manera dinámica el diálogo que la persona desea escuchar.

Nima Mesgarani, investigador del Instituto Zuckerman, asegura que este hallazgo permite imaginar un escenario superador frente a las prótesis tradicionales. Estas últimas se limitan a amplificar todo el sonido ambiental de forma indiscriminada. El nuevo horizonte apunta a restaurar la audición selectiva natural mediante tecnología avanzada.

Los voluntarios de la investigación

Para llevar a cabo los ensayos clínicos, los expertos colaboraron con pacientes diagnosticados de epilepsia procedentes de diversos hospitales neoyorquinos y de la Universidad de California en San Francisco. Estos voluntarios ya contaban con electrodos implantados mediante cirugía, cuyo propósito original era localizar el foco de sus crisis convulsivas.

Durante el experimento, los participantes debían concentrarse en una de las dos conversaciones que se reproducían de forma simultánea. El sistema informático fue capaz de identificar automáticamente a qué interlocutor prestaba atención el oyente y ajustó el volumen en tiempo real, mitigando el canal secundario.

El problema crónico de los aparatos modernos es que potencian cualquier onda sonora que ingresa al micrófono. Por el contrario, la solución propuesta por este equipo consiste en imitar el denominado efecto de la fiesta de cóctel, permitiendo focalizar la percepción en una sola fuente vocal.

Vishal Choudhari, coautor del trabajo, destaca que la gran incógnita era comprobar si esta innovación podía trascender la teoría. "Por primera vez, hemos demostrado que un sistema de este tipo puede proporcionar un beneficio claro en tiempo real", explica el experto sobre este avance que permite procesar mejor los estímulos sonoros de forma instantánea.

La Organización Mundial de la Salud estima que más de 430 millones de personas conviven con pérdida de audición discapacitante, una condición que supone un factor de riesgo para desarrollar demencia o depresión. Los autores reconocen que todavía queda un largo proceso para lograr la miniaturización de los componentes y evitar así las intervenciones quirúrgicas invasivas.