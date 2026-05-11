Cada vez se cocina menos y se come más fuera: un estudio global pone el foco en sus consecuencias

Cerca de la mitad de la población adulta a nivel global consume alimentos en restaurantes o establecimientos comerciales al menos una vez a la semana. Esta costumbre varía significativamente según la región, alcanzando un 26% en el sudeste asiático, un 36% en Europa central y hasta un 81% en el continente americano.

El estudio que será presentado en el próximo Congreso Europeo sobre Obesidad, que se celebrará en Estambul, concluye que, con independencia del país de residencia, sustituir la comida casera por la oferta de la restauración está directamente asociado con el aumento de peso.

El trabajo ha sido dirigido por especialistas de la Universidad de Gotinga y la Universidad de Heidelberg, ambas ubicadas en Alemania. Para su elaboración, se han utilizado encuestas representativas a nivel nacional de 66 países y territorios, abarcando datos de casi 300.000 adultos recopilados entre los años 2009 y 2021.

Los hallazgos

Según explica Mubarak Sulola, uno de los autores vinculados a la Universidad de Heidelberg, los hallazgos demuestran que recurrir a la hostelería se asocia sistemáticamente con el sobrepeso en las naciones de rentas bajas.

Los alimentos preparados en el sector comercial o en las cadenas de comida rápida suelen estar mucho más procesados y contienen niveles superiores de sal, azúcar y grasas poco saludables. Esto repercute en una mayor ingesta calórica y, en consecuencia, en un índice de masa corporal notablemente más alto en los comensales.

El estudio revela grandes disparidades en la frecuencia global de esta práctica. En los países ricos, el promedio de comidas consumidas fuera del hogar es de casi cuatro a la semana, triplicando la cifra de las naciones pobres. Un caso paradigmático es el de Estados Unidos, donde el 84% de los adultos declara acudir a restaurantes de forma semanal.