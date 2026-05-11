Carlos Cuesta desmonta el protocolo "lleno de agujeros" del Gobierno ante el hantavirus

Carlos Cuesta ha centrado su editorial de La Noche de Cuesta en una crítica al Gobierno de Pedro Sánchez por la gestión del hantavirus, una operación sanitaria que, según su análisis, ha estado marcada por la improvisación, la propaganda política y un protocolo "lleno de agujeros".

El periodista ha arrancado recordando algunos de los escándalos que rodean al entorno socialista y ha vinculado directamente la gestión de esta crisis sanitaria con la necesidad del Ejecutivo de desviar el foco mediático: "Pedro Sánchez necesitaba un tema para despistar de la corrupción", ha sentenciado, señalando además que "Víctor de Aldama estaba dando demasiada información".

🔴 #Editorial de @carloscuestaLD: Desmontando el supuesto protocolo perfecto del Gobierno con el hantavirus pic.twitter.com/dHnwIKKoL7 — La Noche de Cuesta (@lanochedecuesta) May 11, 2026

Cuesta ha denunciado especialmente la decisión del Gobierno de trasladar el barco a aguas españolas cuando, a su juicio, toda la operación podía haberse realizado desde Cabo Verde. "¿Era necesario llevarlo a territorio español para acabar montando a la gente en aviones? ¿No se podía haber hecho desde el aeropuerto internacional de Cabo Verde?", ha cuestionado el presentador.

Un protocolo "sin sentido común"

El presentador del programa en esRadio sostuvo que la actuación del Ejecutivo estuvo guiada más por intereses políticos que por criterios sanitarios. "Lo mejor para España era hacerlo desde Cabo Verde", ha insistido, culpando a Sánchez de querer "volver a dividir a la sociedad española entre solidarios e insolidarios".

En ese contexto, ha criticado que el Gobierno presentara la operación como "un éxito internacional", pese a las dudas generadas por el operativo y por los primeros positivos detectados posteriormente entre algunos pasajeros trasladados.

Estamos en condiciones de afirmar que el Gobierno de España ha cumplido la misión con eficacia, compromiso, transparencia y humanidad. Y esto es un orgullo de país. pic.twitter.com/U80LZdZCZs — Mónica García (@Monica_Garcia_G) May 11, 2026

Cuesta también ha cargado contra la ministra Mónica García y contra los responsables sanitarios del Ejecutivo, a quienes ha reprochado haber tratado de desacreditar las advertencias lanzadas desde Canarias y Madrid. "Lo único que estaban pidiendo era información médica y medidas de seguridad", ha defendido.

Críticas al operativo sanitario

El editorial ha dedicado buena parte de su análisis a desmontar lo que ha calificado como un "protocolo perfecto según el Gobierno". Según ha relatado, durante el traslado de pasajeros se han producido numerosas contradicciones: viajeros sin guantes, pasajeros mezclados en autobuses pese al aislamiento previo, personal quitándose los equipos EPI y mascarillas retiradas dentro de los vehículos.

"Unos iban con EPI, otros con mascarilla y otros sin nada", ha resumido Carlos Cuesta, que también ha ironizado sobre la supuesta ejemplaridad del operativo. A su juicio, el éxito final dependerá únicamente de que "el virus tiene una tasa de contagio muy baja".