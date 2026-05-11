Cuando el equipamiento deportivo se convierte en un riesgo para la salud

Hacer deporte es uno de los hábitos más beneficiosos para la salud, pero el equipamiento que se usa para entrenar puede estar jugando en contra. Diversos estudios científicos publicados en revistas de referencia apuntan a que una parte significativa del material deportivo más vendido no solo no protege el organismo, sino que puede dañarlo de forma progresiva y silenciosa.

Desde la ropa hasta las zapatillas, pasando por las botellas de agua reutilizables, el sector del deporte tiene un problema que la industria ha tardado demasiado en reconocer.

Fibras sintéticas con un coste oculto

La mayor parte de las prendas deportivas están fabricadas con poliéster, nailon o elastano, materiales derivados del petróleo que ofrecen elasticidad y ligereza, pero que esconden un riesgo poco visible. Cada lavado libera cientos de miles de microfibras al agua: un estudio publicado en la revista Marine Pollution Bulletin detectó más de 700.000 partículas en una sola colada de seis kilos de ropa sintética.

El problema se agrava durante el ejercicio, cuando el calor corporal, el sudor y la fricción favorecen que esas micropartículas penetren en el organismo a través de las glándulas sudoríparas y los folículos pilosos. Investigaciones con modelos de piel humana estiman que hasta un 8% de ciertos compuestos químicos adheridos a estas partículas puede absorberse a través de la piel en condiciones de humedad.

A esto se suma la presencia de PFAS —sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas— en muchas prendas deportivas. Estas sustancias, conocidas como "químicos eternos" por su incapacidad para degradarse en el medio ambiente, se aplican como recubrimiento para hacer las telas resistentes al agua y las manchas. Su acumulación en el organismo está asociada a alteraciones hormonales, problemas reproductivos, debilitamiento del sistema inmunitario y un mayor riesgo de ciertos tipos de cáncer.

Un calzado que ignora el cuerpo femenino

El calzado deportivo arrastra otro problema estructural que afecta directamente a las mujeres. Durante décadas, la industria ha diseñado sus zapatillas tomando como referencia el pie masculino y limitándose a reducir su tamaño para los modelos femeninos, sin tener en cuenta las diferencias biomecánicas reales: talones más estrechos, antepiés más anchos, arcos más pronunciados y un ángulo de rodilla distinto.

El resultado es un calzado que no estabiliza correctamente el pie, generando desalineaciones, sobrecargas articulares y lesiones recurrentes como la fascitis plantar, el síndrome de la cintilla iliotibial o el dolor crónico de rodilla y cadera. Un estudio publicado en el British Journal of Sports Medicine constató un mayor impacto vertical en corredoras lesionadas, coherente con este desajuste de origen en el diseño del calzado.

El problema se extiende también a la sujeción deportiva. Entre el 70% y el 100% de las mujeres utiliza una talla incorrecta de sujetador durante el ejercicio, lo que puede derivar en dolor cervical, molestias dorsales, hormigueos en los brazos y compresión nerviosa. Investigaciones de Breast Research Australia señalan que un sujetador bien ajustado puede reducir hasta un 85% de los síntomas musculoesqueléticos asociados al entrenamiento.

Por último, las botellas de plástico reutilizables, un accesorio omnipresente en cualquier sesión deportiva, tampoco están exentas de riesgo. Un estudio de 2024 publicado en la revista PNAS detectó una media de 240.000 partículas de micro y nanoplásticos por litro en agua embotellada, una cifra que se eleva con el calor y el uso continuado. Por su reducido tamaño, las nanopartículas tienen capacidad para alcanzar el torrente sanguíneo. El debate sobre la seguridad real del equipamiento deportivo, como señalan los propios expertos del sector, llega tarde, pero es más necesario que nunca.