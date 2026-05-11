De la silla de ruedas a la orilla del mar: Alejandro pasea de nuevo gracias a un avanzado sistema de rehabilitación

"He vuelto a disfrutar de un paseo en la playa después de tanto tiempo". Con estas palabras, Alejandro Manrique ha emocionado a miles de personas en sus redes sociales. El joven, que quedó tetrapléjico tras un accidente en el mar en 2022, ha compartido un vídeo donde se le ve caminando de nuevo gracias a una combinación pionera de tecnología, un exoesqueleto robótico y gafas de realidad virtual (VR).

Este hito ha sido posible gracias al área de neurorrehabilitación del Hospital Marqués de Valdecilla, donde Alejandro participa en un avanzado programa de robótica. Mientras un mecanismo especializado asiste el movimiento de sus piernas sobre una cinta, la realidad virtual lo traslada a la orilla del mar, permitiéndole experimentar la sensación física y visual de caminar por la arena, un gesto que el destino le arrebató hace casi cuatro años.

@a.manrique4 He vuelto a disfrutar de un paseo en la playa después de tanto tiempo gracias al Hospital Marqués de Valdecilla y sobre todo al área de neurorehabilitacion 😁😎 #rehab #wheelchair #lesion ♬ Paradise - Coldplay

Un accidente "de la manera más tonta"

La historia de Alejandro cambió radicalmente el 8 de julio de 2022. Lo que iba a ser el último baño de la tarde con sus amigos se convirtió en una tragedia silenciosa. "Cuando ya pensé que me cubría lo suficiente, me dejé caer hacia delante para sumergir todo el cuerpo. Mi cabeza golpeó contra la arena y me fracturé la cervical 5", relata Alejandro.

Aquel golpe lo dejó inmóvil bajo el agua, consciente pero incapaz de darse la vuelta, hasta que un amigo logró sacarlo. Tras una operación de seis horas, un mes en la UCI y un traslado crítico a Toledo por complicaciones respiratorias, Alejandro sobrevivió, pero con una tetraplejia que cambió su vida y la de todo su entorno.

La tecnología como puente hacia la esperanza

Alejandro utiliza su visibilidad en redes para mostrar sus avances y las dificultades de su día a día, pero también para dar esperanza. El uso del exoesqueleto en Valdecilla no es solo un ejercicio físico, es una terapia emocional. Al combinar la robótica con la VR, el cerebro recibe estímulos de movimiento mientras los ojos ven un entorno familiar, la playa.

Este sistema de neurorrehabilitación busca mejorar la plasticidad neuronal y la condición física de los pacientes, ofreciendo una motivación que las terapias convencionales a veces no alcanzan. Para Alejandro, verse "andando" de nuevo frente al mar es un triunfo sobre el diagnóstico.

@a.manrique4 La vida cambia en un segundo. Todos hemos escuchado esta frase alguna vez, pero nunca nos paramos a pensarlo. Os comparto mi experiencia y espero que os haga reflexionar. Cada día es un regalo!! #accidente #lesionmedular #silladeruedas #superacion ♬ The Champion - Lux-Inspira

Un mensaje de advertencia: "Toda precaución es poca"

Más allá de sus logros personales, Alejandro ha convertido su testimonio en una cruzada por la prevención. "Siempre he sido muy prudente. Aquel baño es algo que hacemos todos", explica en su vídeo, advirtiendo que no hace falta saltar desde un acantilado para sufrir una lesión medular.

"No penséis que solo tirándoos de cabeza se puede sufrir una lesión así. También puede ocurrir de la manera más tonta, entrando en la piscina o por la orilla de la playa", subraya. Su objetivo es evitar que otros jóvenes pasen por lo mismo.

"En Toledo he conocido a muchísima gente de mi edad... que van a vivir toda la vida enchufados a un respirador y sin movilidad ninguna", explica sobre su experiencia.