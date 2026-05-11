Del aislamiento obligatorio a controles domésticos: así serán las cuarentenas de hantavirus en cada país

El brote de hantavirus detectado en el crucero antártico MV Hondius ha obligado a medio mundo a activar protocolos sanitarios de emergencia. Los pasajeros, repartidos entre más de una veintena de países, afrontan ahora cuarentenas y seguimientos médicos muy distintos dependiendo del lugar al que hayan sido repatriados.

Mientras algunos gobiernos han impuesto aislamientos obligatorios en hospitales militares, otros han optado por controles domiciliarios y vigilancia sanitaria voluntaria. Así funcionan las cuarentenas en cada país:

España: cuarentena obligatoria de 42 días

En España, los 14 españoles que viajaban en el MV Hondius han sido trasladados al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, en Madrid, donde deberán permanecer aislados durante 42 días contados desde el 6 de mayo.

Aunque en un primer momento desde Defensa se habló de una cuarentena voluntaria, el Gobierno terminó aclarando que podrá imponerse de forma obligatoria por razones de salud pública. De hecho, una jueza de Madrid ya ha ratificado judicialmente el confinamiento preventivo.

El Ministerio de Sanidad sostiene que el largo periodo de aislamiento se debe a que el hantavirus puede presentar incubaciones muy prolongadas. Algunas fuentes médicas hablan incluso de hasta 45 días.

Además de los 14 españoles, las autoridades sanitarias mantienen bajo seguimiento a varios contactos estrechos localizados en Cataluña y Alicante relacionados con pasajeros fallecidos o infectados.

Francia: hospitalización y vigilancia estrecha

Francia mantiene bajo control hospitalario a una pasajera que comenzó a encontrarse mal durante el vuelo de regreso desde Canarias. Las autoridades francesas la consideran uno de los positivos confirmados vinculados al crucero y su estado habría empeorado en las últimas horas. El Gobierno francés también vigila al menos a otros 22 contactos estrechos relacionados con el brote.

Desde el Ministerio de Sanidad español recuerdan, no obstante, que la mujer no empezó a mostrar síntomas dentro del barco, sino ya durante el trayecto de repatriación. Aun así, admiten que "no sería extraño" que aparezcan nuevos casos entre los contactos estrechos.

Por el momento, Francia no ha aclarado cuántos días exactos durará la cuarentena, si será jurídicamente obligatoria para todos los contactos o si algunos podrán continuar el aislamiento en casa. Los medios franceses hablan de un esquema mixto: los sospechosos de contagio pasarán las primeras 72 horas de aislamiento hospitalario en el hospital Bichat y después cuarentena domiciliaria de hasta 45 días.

Estados Unidos: aislamiento reforzado

En lo que respecta a Estados Unidos, el pasajero considerado "positivo leve" fue evacuado en una embarcación distinta al resto y viajó completamente aislado durante el vuelo de regreso. Según ha explicado este lunes el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, las pruebas realizadas a bordo dieron un resultado "no concluyente" y otro negativo, por lo que los expertos europeos no lo consideraban un caso confirmado. Aun así, Estados Unidos decidió tratarlo como positivo y evacuarlo de forma aislada.

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades ha anunciado que los pasajeros estadounidenses serán trasladados a Nebraska, al Centro Nacional de Cuarentena de la Universidad de Nebraska. Allí pasarán una evaluación médica y un periodo inicial de aislamiento y monitorización. Después, dependiendo del nivel de riesgo, algunos podrán continuar la cuarentena en casa bajo vigilancia sanitaria local.

Reino Unido, similar a España

Los 20 británicos evacuados, junto a un ciudadano japonés y un alemán residente en Reino Unido, fueron trasladados directamente desde el aeropuerto de Manchester al hospital Arrowe Park, en Wirral, al noroeste de Inglaterra.

Allí no están ingresados en UCI ni encerrados en habitaciones hospitalarias clásicas, sino en una instalación especial de aislamiento creada para emergencias infecciosas. Según The Guardian, las habitaciones son individuales y autosuficientes, con sus baños y cocinas.

Allí deben permanecer las primeras 72 horas. No han podido irse a sus casas directamente al aterrizar. Tras esas 72 horas, se les ha pedido (mandato de salud pública) que se aíslen por un total de 45 días. Aunque las autoridades prefieren el cumplimiento voluntario, cuentan con poderes legales bajo las normativas de salud pública para imponer restricciones si alguien se niega a cooperar y representa un riesgo.

Italia: control doméstico

Las autoridades italianas no han anunciado cuarentenas masivas obligatorias ni ingresos hospitalarios generalizados. Lo que sí ha confirmado oficialmente el Ministerio de Sanidad italiano es que mantiene bajo vigilancia a al menos cuatro personas que pudieron tener contacto indirecto con una de las pasajeras fallecidas vinculadas al brote del MV Hondius.

El caso que más preocupa en Italia es el de una mujer de la Toscana que fue puesta en "cuarentena cautelar" tras viajar en un vuelo de KLM en el que estuvo durante unos minutos una de las pasajeras infectadas que después murió en Johannesburgo. Según los medios italianos, la mujer permanece aislada en su domicilio bajo vigilancia activa de las autoridades sanitarias regionales con controles periódicos de síntomas y pruebas diagnósticas.

Alemania: pendiente de decidir

Los cuatro pasajeros alemanes evacuados han llegado este lunes a un hospital de de Fráncfort tras ser trasladados en avión hasta Países Bajos. Todos ellos se someterán a pruebas para determinar si están contagiados por hantavirus y permanecerán en observación, para posteriormente ser trasladados a sus respectivos estados federados para cumplir la cuarentena, tal y como ha recogido la agencia alemana de noticias DPA. En ese momento, las autoridades sanitarias competentes decidirán las medidas a adoptar.