Menú
Salud

El MV Hondius zarpa hacia Países Bajos tras permanecer amarrado en Tenerife por "malas condiciones meteorológicas"

El crucero atracó finalmente en Tenerife pese a que se aseguró durante días que solo permanecería fondeado.

El crucero atracó finalmente en Tenerife pese a que se aseguró durante días que solo permanecería fondeado.
El crucero MV Hondius, afectado por varios casos de hantavirus. | EFE

El crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus y protagonista de una intensa polémica institucional en Tenerife, ha zarpado finalmente rumbo a Países Bajos tras permanecer amarrado temporalmente en el Puerto de Granadilla de Abona.

¿Qué es el hantavirus?

Los hantavirus son un grupo de más de veinte especies de virus pertenecientes a la familia Bunyaviridae, pero a diferencia de muchos otros virus de esta familia, no se transmiten a través de insectos, sino de roedores infectados, según explica la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA).

Se trata de un virus zoonótico, es decir, transmisible de animales a humanos, entre quienes puede causar enfermedades graves, con una tasa de mortalidad que oscila entre el 5 % y el 15 %, o incluso más, dependiendo de la especie viral. La familia del virus se divide en dos grandes grupos según su origen geográfico: los del "Viejo Mundo" –Europa y Asia– y los del "Nuevo Mundo" –América–.

¿Cómo se transmiten los hantavirus?

Los hantavirus se transmiten principalmente por contacto con excreciones de roedores infectados –orina, heces o saliva– o a través de sus mordeduras, aunque este último supuesto es más raro. Estos animales actúan como reservorio natural del virus.

Una de las vías más frecuentes es la inhalación de aerosoles o polvo contaminado con material infeccioso. Entre roedores, el contagio ocurre por mordeduras o arañazos.

Aunque la transmisión entre personas es muy poco frecuente, la enfermedad puede ser severa y la recuperación prolongarse durante semanas o incluso meses. La OMSA considera que un riesgo importante proviene de los animales domésticos.

¿Qué síntomas causa y qué tipo de pronóstico tiene?

En humanos, los hantavirus pertenecientes al grupo del "Viejo Mundo" suelen provocar una enfermedad conocida como fiebre hemorrágica con síndrome renal, que tiene un periodo de incubación de 2 a 3 semanas. En caso del segundo grupo –Nuevo Mundo–, la persona infectada sufre síndrome pulmonar por hantavirus, que comienza con síntomas no específicos y puede evolucionar rápidamente a insuficiencia respiratoria. No obstante, ambas enfermedades pueden solaparse y afectar a varios órganos.

En humanos, la infección puede confundirse con otras enfermedades como neumonías virales o bacterianas, otras fiebres hemorrágicas virales, y otras patologías.

Los síntomas iniciales, como fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, náuseas y fatiga, también se confunden fácilmente con los de la gripe, recuerdan los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC).

Diagnosticar el hantavirus en una persona que ha sido infectada menos de 72 horas antes es difícil y en ese caso se repite el análisis 72 horas después del inicio de los síntomas.

La embarcación abandonó el puerto canario después de completar el desembarco de un total de 28 personas entre pasajeros y parte de la tripulación. Según la información facilitada por las autoridades, el buque navega ahora hacia Países Bajos con 26 tripulantes a bordo.

Los últimos viajeros y varios miembros de la tripulación que no realizarán la travesía abandonaron el barco este martes alrededor de las 18:30 horas, hora local canaria. El operativo definitivo se activó una vez confirmada la disponibilidad de las aeronaves encargadas de su repatriación desde el aeropuerto de Tenerife Sur.

El atraque del MV Hondius en Granadilla se produjo después de que durante días las administraciones insistieran en que el crucero permanecería únicamente fondeado frente a la costa tinerfeña y que no entraría en puerto. Finalmente, las condiciones meteorológicas obligaron a modificar el plan inicial.

Sanidad explicó que la Capitanía Marítima recomendó el amarre temporal del buque para garantizar una operativa "más segura y controlada" tanto para los pasajeros como para el dispositivo desplegado alrededor de la embarcación. El objetivo, según el Ministerio, era reducir al mínimo el tiempo de permanencia en puerto y facilitar cuanto antes la salida hacia Países Bajos.

La imagen del MV Hondius entrando finalmente en puerto choca directamente con el discurso mantenido hasta ahora por las administraciones implicadas. Desde el inicio de la crisis sanitaria, la postura oficial defendía que el barco no atracaría en Tenerife y que toda la operativa se desarrollaría con el crucero fondeado frente a la isla. De hecho, el fondeo se produjo precisamente por la oposición del Gobierno de Canarias a permitir el atraque del buque.

El Cabildo denuncia improvisación y falta de información

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha sido una de las voces más críticas con la gestión realizada por el Gobierno central. En declaraciones a Libertad Digital, acusó al Ejecutivo de Pedro Sánchez de actuar con "deslealtad institucional", además de denunciar una "falta absoluta de comunicación".

Dávila sostiene que el Gobierno de Canarias recibió inicialmente una información completamente distinta a la que terminó ejecutándose. Según explicó, durante una reunión celebrada el martes por la tarde, el Gobierno de España aseguró que el MV Hondius continuaría directamente su travesía hacia Países Bajos sin tocar Canarias. Horas más tarde, la situación cambió radicalmente.

"Nos enteramos por los medios"

La presidenta insular aseguró que fue avanzada la noche cuando conocieron que el barco finalmente sí sería dirigido hacia Tenerife. "Hacia las 22:00 y pico de la noche nos enteramos de que Sanidad va a coger el buque y que va a atracar en Canarias y en concreto en Tenerife", afirmó.

Relacionado

Tanto ella como el presidente canario, Fernando Clavijo, supieron la decisión "por los medios de comunicación", algo que consideran una muestra de la falta de coordinación entre administraciones en plena gestión de una alerta sanitaria.

Temas

En Tecnociencia

    Servicios

    • Oro Libertad
    • Curso
    • Inversión
    • Securitas
    • Buena Vida