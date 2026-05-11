El MV Hondius zarpa hacia Países Bajos tras permanecer amarrado en Tenerife por "malas condiciones meteorológicas"

El crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus y protagonista de una intensa polémica institucional en Tenerife, ha zarpado finalmente rumbo a Países Bajos tras permanecer amarrado temporalmente en el Puerto de Granadilla de Abona.
La embarcación abandonó el puerto canario después de completar el desembarco de un total de 28 personas entre pasajeros y parte de la tripulación. Según la información facilitada por las autoridades, el buque navega ahora hacia Países Bajos con 26 tripulantes a bordo.
Los últimos viajeros y varios miembros de la tripulación que no realizarán la travesía abandonaron el barco este martes alrededor de las 18:30 horas, hora local canaria. El operativo definitivo se activó una vez confirmada la disponibilidad de las aeronaves encargadas de su repatriación desde el aeropuerto de Tenerife Sur.
El atraque del MV Hondius en Granadilla se produjo después de que durante días las administraciones insistieran en que el crucero permanecería únicamente fondeado frente a la costa tinerfeña y que no entraría en puerto. Finalmente, las condiciones meteorológicas obligaron a modificar el plan inicial.
Sanidad explicó que la Capitanía Marítima recomendó el amarre temporal del buque para garantizar una operativa "más segura y controlada" tanto para los pasajeros como para el dispositivo desplegado alrededor de la embarcación. El objetivo, según el Ministerio, era reducir al mínimo el tiempo de permanencia en puerto y facilitar cuanto antes la salida hacia Países Bajos.
Por recomendación de la Capitanía Marítima y ante las condiciones meteorológicas registradas en la zona, el MV Hondius permanece amarrado temporalmente en el Puerto de Granadilla para garantizar una operativa más segura y controlada durante el desembarque.— Ministerio de Sanidad (@sanidadgob) May 11, 2026
La imagen del MV Hondius entrando finalmente en puerto choca directamente con el discurso mantenido hasta ahora por las administraciones implicadas. Desde el inicio de la crisis sanitaria, la postura oficial defendía que el barco no atracaría en Tenerife y que toda la operativa se desarrollaría con el crucero fondeado frente a la isla. De hecho, el fondeo se produjo precisamente por la oposición del Gobierno de Canarias a permitir el atraque del buque.
El Cabildo denuncia improvisación y falta de información
La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha sido una de las voces más críticas con la gestión realizada por el Gobierno central. En declaraciones a Libertad Digital, acusó al Ejecutivo de Pedro Sánchez de actuar con "deslealtad institucional", además de denunciar una "falta absoluta de comunicación".
Dávila sostiene que el Gobierno de Canarias recibió inicialmente una información completamente distinta a la que terminó ejecutándose. Según explicó, durante una reunión celebrada el martes por la tarde, el Gobierno de España aseguró que el MV Hondius continuaría directamente su travesía hacia Países Bajos sin tocar Canarias. Horas más tarde, la situación cambió radicalmente.
"Nos enteramos por los medios"
La presidenta insular aseguró que fue avanzada la noche cuando conocieron que el barco finalmente sí sería dirigido hacia Tenerife. "Hacia las 22:00 y pico de la noche nos enteramos de que Sanidad va a coger el buque y que va a atracar en Canarias y en concreto en Tenerife", afirmó.
Tanto ella como el presidente canario, Fernando Clavijo, supieron la decisión "por los medios de comunicación", algo que consideran una muestra de la falta de coordinación entre administraciones en plena gestión de una alerta sanitaria.