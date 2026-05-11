Descubren el número exacto de pasos diarios para no recuperar peso

Un trabajo científico ha arrojado luz sobre uno de los mayores desafíos a los que se enfrentan las personas que buscan adelgazar. Según una investigación publicada en la revista Journal of Environmental Research and Public Health, dar alrededor de 8.500 pasos al día es una medida eficaz para que las personas logren mantener el peso una vez finalizada la fase de dieta. Los hallazgos serán presentados de manera oficial en el Congreso Europeo sobre Obesidad que tendrá lugar en Estambul a mediados de mayo.

Los programas de control de peso habituales suelen incorporar recomendaciones para incrementar la actividad física diaria. No obstante, hasta el momento no existían evidencias sólidas que determinaran de forma precisa si caminar más ayudaba realmente a conservar la figura y, en ese caso, cuál era la meta exacta de pasos requerida. "El reto más importante a la hora de tratar la obesidad es prevenir la recuperación del peso perdido", ha indicado Marwan El Ghoch, investigador de la Universidad de Módena y Reggio Emilia.

El experto subraya la gravedad de este escenario, recordando que "alrededor del 80% de las personas con sobrepeso u obesidad que inicialmente pierden peso tienden a recuperarlo total o parcialmente en un plazo de tres a cinco años". Ante este panorama, identificar un método efectivo para consolidar la pérdida de kilos ostenta un enorme valor clínico para el sistema sanitario.

Los datos del estudio

Para llegar a estas conclusiones, el equipo de expertos de Italia y Líbano realizó una revisión sistemática y un metaanálisis de la literatura científica existente. En concreto, se evaluaron 14 ensayos controlados aleatorios que involucraron a un total de 3.758 individuos. La muestra tenía una edad media de 53 años y un índice de masa corporal promedio de 31, abarcando pacientes de países como Australia, Estados Unidos, Japón y el Reino Unido.

Durante la investigación, los científicos compararon a 1.987 pacientes integrados en programas de modificación del estilo de vida con un grupo de control formado por 1.771 personas que únicamente hacían dieta o carecían de tratamiento. Los programas integrales constaban de una etapa inicial de adelgazamiento y una posterior fase de mantenimiento destinada a afianzar los resultados a largo plazo.

Al inicio de los ensayos, ambos conjuntos presentaban niveles de sedentarismo similares, rondando los 7.200 pasos diarios. Sin embargo, mientras el grupo de control no modificó sus hábitos ni logró bajar de peso, los pacientes sometidos a cambios de estilo de vida aumentaron su actividad hasta los 8.454 pasos al día al término de la primera fase, logrando una reducción media de cuatro kilos.

La clave del éxito radicó en la constancia. Durante la fase de mantenimiento, este grupo continuó registrando una media de 8.241 pasos diarios, lo que les permitió conservar la mayor parte del peso perdido. Los análisis conﬁrmaron que, si bien la restricción calórica es el factor principal para adelgazar en un inicio, mantener el nuevo nivel de actividad física es imprescindible para no recuperar los kilos.