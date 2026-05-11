El emotivo mensaje del capitán del MV Hondius al cierre del operativo en Canarias

El capitán del crucero Hondius, Jan Dobrogowski, ha lanzado un mensaje de apoyo a los pasajeros y miembros de la tripulación afectados por el brote de hantavirus registrado durante la expedición y ha pedido que se respete su intimidad en plena crisis sanitaria.

En un vídeo difundido por la naviera y recogido por EFE, Dobrogowski agradece el comportamiento mantenido a bordo durante unas semanas que describe como "extremadamente difíciles". El responsable del buque pone en valor la actitud tanto del pasaje como del equipo del barco y destaca "la paciencia, la disciplina y la amabilidad" demostradas durante la travesía.

El capitán asegura sentirse especialmente impresionado por la reacción de la tripulación en los momentos más delicados del brote. "Debo reconocer a mi tripulación por la valentía y resolución desinteresada que han mostrado una y otra vez en los momentos más complicados", afirma. "No puedo imaginarme navegando estas circunstancias con un grupo mejor de gente, tanto pasajeros como tripulantes", añade.

Recuerdo a los fallecidos

Dobrogowski también dedica parte de su mensaje a recordar a las víctimas mortales del virus. "Es muy importante que nuestros pensamientos estén con los que ya no están con nosotros. Lo que yo diga no facilitará esta pérdida, pero quiero que sepan que están con nosotros cada día en nuestros corazones y pensamientos", señala.

Durante su intervención, el capitán advierte además del impacto que puede tener la difusión de determinadas imágenes o mensajes relacionados con lo sucedido en el barco. A su juicio, sacar de contexto ciertas escenas o declaraciones puede resultar especialmente doloroso para quienes continúan lidiando con las consecuencias del brote.

"Como capitán del Hondius, mi trabajo es dirigir a mi tripulación, cuidar de los pasajeros y hacer que el barco llegue seguro al puerto. Nuestra responsabilidad no acaba con la llegada a Canarias", sostiene en el vídeo compartido por Oceanwide Expeditions.

La figura de Dobrogowski ya había cobrado notoriedad semanas atrás después de difundirse el momento en el que comunicó a los pasajeros la muerte del primer afectado, cuando todavía no se conocía el origen del fallecimiento y no había pruebas de que se tratase de un virus.

Últimos desembarcos en Canarias

Según informa EFE, este lunes concluye el operativo organizado por el Gobierno español y la Organización Mundial de la Salud (OMS) para desembarcar a todos los pasajeros del crucero. Los últimos grupos abandonarán Canarias con destino a Países Bajos y Australia antes de que el barco emprenda viaje hacia Róterdam.

El balance del brote deja hasta ahora tres fallecidos y al menos ocho contagios confirmados. Entre los últimos casos detectados figuran dos pasajeros repatriados desde Tenerife este fin de semana: un ciudadano estadounidense y una mujer francesa que dieron positivo este lunes.