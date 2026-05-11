El error que acelera el envejecimiento después de los 30: la proteína que tu cuerpo deja de producir sin que lo notes

A los 60 años, una persona puede haber perdido hasta el 60% de sus reservas de colágeno. Los expertos analizan cómo su ausencia no solo afecta a la estética, sino también a la movilidad y la resistencia ósea.

El paso del tiempo es un proceso silencioso que no se manifiesta de la noche a la mañana. Sin embargo, nuestro organismo envía señales claras: una piel que pierde su luz, pequeñas arrugas de expresión o esa rigidez articular que aparece después de un esfuerzo. Detrás de estos signos existe un denominador común: el descenso en la producción de colágeno.

Según las últimas investigaciones, el cuerpo humano comienza a reducir la síntesis de esta proteína entre un 1% y un 1,5% anual a partir de los 25 años. Esta pérdida se acelera drásticamente con la llegada de la menopausia, dejando a las mujeres con apenas un 40% de su capacidad total al alcanzar los 60 años.

El colágeno: la proteína que nos sostiene

Aunque solemos asociar el colágeno exclusivamente a la belleza, su función es puramente estructural. Actúa como el "cemento" de nuestro cuerpo, y su impacto se divide en dos frentes críticos: el exterior vinculado a la piel que funciona como andamiaje y el interior, como tejido de sostén de las principales estructuras de nuestro organismo.

En la piel, cuando los niveles de colágeno empiezan a escasear, se pierde densidad y aparece la flacidez. Dentro del organismo, el colágeno es vital para la calidad de vida. Es el componente principal de los cartílagos, encargados de amortiguar el roce entre huesos. Su presencia garantiza movimientos fluidos y sin dolor. Además, aporta la base flexible sobre la que se deposita el calcio en los huesos, evitando que se vuelvan frágiles, y facilita la recuperación muscular tras el ejercicio.

Lo más eficiente: animar la producción de colágeno

La buena noticia es que el envejecimiento prematuro se puede ralentizar. Los expertos coinciden en que no existe una "fórmula mágica" única, sino una combinación de hábitos estratégicos: desde una dieta rica en vitamina C y antioxidantes, esencial para estimular la producción natural del colágeno. Al combinarlo, además, con activos de ácido hialurónico, mejora la retención de agua, eliminando la tirantez. Evitar el alcohol y el tabaco, sumado a un descanso reparador, permite que las células activen sus procesos de regeneración nocturna.

En etapas de mayor pérdida, los complementos de péptidos de colágeno bioactivos, como Colacell Platinum de Mundo Natural, son de los suplementos más potentes del mercado gracias a su composición en péptidos bioactivos de colágeno, ácido hialurónico, antioxidantes como el resveratrol, el extracto de granada y la vitamina C, que contribuye a la producción endógena de colágeno.

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