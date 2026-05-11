El peligro oculto en las etiquetas: "Las tallas de ropa irreales fomentan ansiedad y trastornos de conducta alimentaria"

Las etiquetas en las prendas se han convertido en uno de los grandes problemas de los adolescentes. Con más de 15.000 ingresos por anorexia nerviosa registrados en España en las últimas dos décadas, la comunidad científica pone el foco en el 'dictamen del tallaje'.

"La presión por encajar en tallas de ropa irreales puede provocar frustración, ansiedad y trastornos de la conducta alimentaria entre adolescentes, especialmente en chicas de entre 12 y 15 años", advierte Lucía Gallego Deike, psiquiatra, investigadora de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) y directora médica del Instituto de Salud Mental y Bienestar, Emooti.

La especialista subraya que el impacto de este tallaje limitado trasciende lo estético para convertirse en un problema de salud pública. "El problema no reside en el cuerpo, sino en un sistema de tallaje limitado", señala Gallego. Esta falta de herramientas para la autorregulación al malestar psicológico puede derivar, en última instancia, en autolesiones para manejar y aliviar el dolor emocional.

Impacto en la salud mental: El riesgo de la frustración

La experta señala que la industria de la moda actual actúa como un detonante de patologías graves. "El tallaje reducido en la ropa para adolescentes puede aumentar el riesgo de malestar psicológico y problemas de salud mental", explica Gallego. "La frustración continua por no encontrar tallas disponibles o no poder acceder a determinadas marcas puede activar ansiedad, autocrítica, perfeccionismo o sensación de no encajar", añade.

Esta insatisfacción corporal suele ser el primer paso hacia conductas de riesgo. Asimismo, la psiquiatra advierte que no entrar en una talla puede provocar una autoevaluación negativa, que puede derivar en "dietas restrictivas sin supervisión médica", aumentando así el riesgo de anorexia nerviosa y bulimia.

Cifras de hospitalización en España

El análisis de Gallego se respalda en un estudio realizado por la UNIR, publicado en la revista Journal of Eating Disorders, que revela datos sobre la situación en España durante las últimas dos décadas.

En los últimos 21 años se han registrado 15.338 ingresos por anorexia nerviosa, esto representa el 12,9% de las hospitalizaciones por trastornos mentales en jóvenes.

El 90% de los casos corresponden a mujeres, con una media de 15 años, cuya estancia media hospitalaria es de 14 días, superior a la de otros trastornos psiquiátricos.

El factor de las redes sociales y el entorno social

El entorno digital actúa como un amplificador de este malestar al tender a comparar sus cuerpos con imágenes filtradas o editadas, "lo que refuerza la percepción de que hay algo incorrecto en ellas", señala Gallego.

Además, advierte que si las jóvenes "no encajan en la ropa de su grupo de referencia, pueden interpretar que tampoco encajan en el entorno social al que aspiran", lo que se convierte en un predictor de riesgo para autolesiones y conductas suicidas.

Prevención desde el hogar

Para contrarrestar esta presión, la investigadora de la UNIR destaca la importancia de la familia como espacio de seguridad. Gallego aboga por fomentar diálogos abiertos: "Es fundamental abordar la imagen corporal y el sentimiento de pertenencia sin restarles importancia".

Asimismo, recomienda validar siempre el malestar emocional de los jóvenes y evitar, bajo cualquier concepto, realizar comentarios sobre el peso o la apariencia física.