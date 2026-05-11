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Salud

Estable en la UCI la ciudadana francesa contagiada de hantavirus repatriada desde Tenerife

Sébastien Lecornu confirma que los otros cuatro turistas evacuados del buque MV Hondius continúan dando negativo y siguen en aislamiento estricto.

Libertad Digital
Sébastien Lecornu confirma que los otros cuatro turistas evacuados del buque MV Hondius continúan dando negativo y siguen en aislamiento estricto.
Algunos de los pasajeros repatriados. | Cordon Press

La ciudadana de origen francés que resultó infectada por hantavirus se encuentra actualmente ingresada en una unidad de cuidados intensivos en su país natal. Según ha comunicado este lunes el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, la paciente permanece en un estado estable. La mujer fue repatriada la víspera desde la isla de Tenerife, en el archipiélago canario, tras haber navegado en la embarcación turística MV Hondius.

¿Qué es el hantavirus?

Los hantavirus son un grupo de más de veinte especies de virus pertenecientes a la familia Bunyaviridae, pero a diferencia de muchos otros virus de esta familia, no se transmiten a través de insectos, sino de roedores infectados, según explica la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA).

Se trata de un virus zoonótico, es decir, transmisible de animales a humanos, entre quienes puede causar enfermedades graves, con una tasa de mortalidad que oscila entre el 5 % y el 15 %, o incluso más, dependiendo de la especie viral. La familia del virus se divide en dos grandes grupos según su origen geográfico: los del "Viejo Mundo" –Europa y Asia– y los del "Nuevo Mundo" –América–.

¿Cómo se transmiten los hantavirus?

Los hantavirus se transmiten principalmente por contacto con excreciones de roedores infectados –orina, heces o saliva– o a través de sus mordeduras, aunque este último supuesto es más raro. Estos animales actúan como reservorio natural del virus.

Una de las vías más frecuentes es la inhalación de aerosoles o polvo contaminado con material infeccioso. Entre roedores, el contagio ocurre por mordeduras o arañazos.

Aunque la transmisión entre personas es muy poco frecuente, la enfermedad puede ser severa y la recuperación prolongarse durante semanas o incluso meses. La OMSA considera que un riesgo importante proviene de los animales domésticos.

¿Qué síntomas causa y qué tipo de pronóstico tiene?

En humanos, los hantavirus pertenecientes al grupo del "Viejo Mundo" suelen provocar una enfermedad conocida como fiebre hemorrágica con síndrome renal, que tiene un periodo de incubación de 2 a 3 semanas. En caso del segundo grupo –Nuevo Mundo–, la persona infectada sufre síndrome pulmonar por hantavirus, que comienza con síntomas no específicos y puede evolucionar rápidamente a insuficiencia respiratoria. No obstante, ambas enfermedades pueden solaparse y afectar a varios órganos.

En humanos, la infección puede confundirse con otras enfermedades como neumonías virales o bacterianas, otras fiebres hemorrágicas virales, y otras patologías.

Los síntomas iniciales, como fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, náuseas y fatiga, también se confunden fácilmente con los de la gripe, recuerdan los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC).

Diagnosticar el hantavirus en una persona que ha sido infectada menos de 72 horas antes es difícil y en ese caso se repite el análisis 72 horas después del inicio de los síntomas.

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Junto a la mujer contagiada, las autoridades sanitarias galas organizaron la evacuación en un vuelo medicalizado de otros cuatro ciudadanos franceses que compartían viaje en el mismo crucero. Sébastien Lecornu ha asegurado en sus redes sociales que estos acompañantes "continúan dando negativo en las pruebas" correspondientes. Sin embargo, todos ellos se encuentran actualmente bajo aislamiento estricto en el Hospital Bichat.

El operativo y la enfermedad

La información relativa al operativo y a la evolución clínica de los afectados ha sido también respaldada por el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades. A través de un comunicado emitido a primera hora de la tarde, este organismo ha subrayado la coordinación entre las autoridades de España y Francia para llevar a cabo una rápida repatriación.

El hantavirus es un tipo de patógeno que generalmente se transmite a los seres humanos a través del contacto con roedores infectados, especialmente mediante la inhalación de partículas procedentes de sus excrementos o su saliva. Aunque las infecciones humanas en el continente europeo no suelen registrar los niveles de mortalidad que se observan en las cepas americanas, pueden llegar a desencadenar severas complicaciones respiratorias y renales. Las autoridades sanitarias recuerdan que no es habitual la transmisión de persona a persona, lo cual limita el peligro de un brote generalizado en espacios confinados como un barco.

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