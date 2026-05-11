Estable en la UCI la ciudadana francesa contagiada de hantavirus repatriada desde Tenerife

La ciudadana de origen francés que resultó infectada por hantavirus se encuentra actualmente ingresada en una unidad de cuidados intensivos en su país natal. Según ha comunicado este lunes el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, la paciente permanece en un estado estable. La mujer fue repatriada la víspera desde la isla de Tenerife, en el archipiélago canario, tras haber navegado en la embarcación turística MV Hondius.
Junto a la mujer contagiada, las autoridades sanitarias galas organizaron la evacuación en un vuelo medicalizado de otros cuatro ciudadanos franceses que compartían viaje en el mismo crucero. Sébastien Lecornu ha asegurado en sus redes sociales que estos acompañantes "continúan dando negativo en las pruebas" correspondientes. Sin embargo, todos ellos se encuentran actualmente bajo aislamiento estricto en el Hospital Bichat.
Cinq de nos compatriotes ont été rapatriés hier depuis le HM Hondius et sont placés à l'isolement strict à l'Hôpital Bichat. Quatre sont toujours testés négatifs. Notre compatriote positive à l'Hantavirus est toujours en réanimation dans un état stable.
Huit Français, qui ont…— Sébastien Lecornu (@SebLecornu) May 11, 2026
El operativo y la enfermedad
La información relativa al operativo y a la evolución clínica de los afectados ha sido también respaldada por el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades. A través de un comunicado emitido a primera hora de la tarde, este organismo ha subrayado la coordinación entre las autoridades de España y Francia para llevar a cabo una rápida repatriación.
El hantavirus es un tipo de patógeno que generalmente se transmite a los seres humanos a través del contacto con roedores infectados, especialmente mediante la inhalación de partículas procedentes de sus excrementos o su saliva. Aunque las infecciones humanas en el continente europeo no suelen registrar los niveles de mortalidad que se observan en las cepas americanas, pueden llegar a desencadenar severas complicaciones respiratorias y renales. Las autoridades sanitarias recuerdan que no es habitual la transmisión de persona a persona, lo cual limita el peligro de un brote generalizado en espacios confinados como un barco.