La Sociedad Española de Fertilidad elige a Elisa Gil Arribas como nueva presidenta

La Sociedad Española de Fertilidad (SEF) ha elegido a la doctora Elisa Gil Arribas, ginecóloga de IVI Zaragoza, como nueva presidenta de la entidad para el periodo 2026-2030, durante la celebración del 35.º Congreso Nacional de la sociedad científica, celebrado en Sevilla.

Hasta ahora secretaria de la SEF, Gil Arribas releva en el cargo al doctor Juan José Espinós y se convierte además en la primera mujer en presidir la sociedad científica desde su fundación. Tras su nombramiento, la nueva presidenta señaló que afronta esta etapa con el objetivo de "construir una sociedad científica que sea real y útil para cada uno de los asociados y, al mismo tiempo, abrir la SEF a todos para fomentar la comprensión de la importancia de nuestra profesión en la sociedad".

Hito para el liderazgo femenino en la medicina reproductiva

Especialista en ginecología y medicina reproductiva, Elisa Gil Arribas desarrolla actualmente su labor asistencial e investigadora en IVI Zaragoza y cuenta con una amplia trayectoria profesional vinculada al ámbito de la fertilidad y la reproducción asistida. Según destacó la organización, su elección refuerza el papel de IVI como referente científico y asistencial en medicina reproductiva.

El nombramiento también supone un impulso al liderazgo femenino dentro de un ámbito estrechamente relacionado con la salud de la mujer y en el que la presencia de profesionales femeninas es mayoritaria tanto en el entorno clínico como investigador.