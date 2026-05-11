Los pacientes reclaman reconocimiento, diagnóstico temprano y respuestas adecuadas

El 12 de mayo es el Día Mundial de la Fibromialgia, SFC/EM, SQM y EHS. Una efeméride que da pie a conocer más acerca de estas patologías crónicas, multisistémicas y notablemente discapacitantes.

La coalición nacional CONFESQ, asociación sin ánimo de lucro constituida en 2004 que engloba más de 60 organizaciones y representa a más de 15.000 personas familiares y afectadas por estas enfermedades, impulsa este año la campaña bajo lema "De la sombra a la luz". Lo hace en colaboración con AFIBROM (Asociación de Fibromialgia, Síndrome de Fatiga Crónica y Sensibilidad Química Múltiple de la Comunidad de Madrid) para fomentar la investigación, la mejora de los diagnósticos, la visibilización social, la aplicación práctica de los avances y un mayor reconocimiento institucional.

CONFESQ insiste en que resultan fundamentales el compromiso y la colaboración entre pacientes, asociaciones, profesionales sanitarios y ámbito académico para avanzar en la investigación, remarcando que cualquier estrategia sobre estas enfermedades debe contar con quienes conviven con ellas y con las entidades que las representan.

La presidenta de la coalición, María López Matallana, en la entrevista realizada en el programa Km0 de esRadio, ha expuesto las actividades programadas durante este mes de mayo. Entre ellas ha comentado el éxito de la gala benéfica 'Risas que unen' celebrada el 10 de mayo en el Teatro Amaya. También el "acto institucional de presentación, el día 12 en Casa de Vacas, de un documental, que produjimos el año pasado, sobre encefalomielitis miálgica severa. Son los casos más graves que tenemos, ya que son personas que apenas pueden levantarse de su cama y tienen un dependencia altísima. Estamos pidiendo para estos casos atención domiciliaria". Por otro lado, la presidenta de CONFESQ ha destacado que "el día 13 vamos a presentar un el estudio de prevalencia sorprendente sobre fibromialgia, síndrome de la fatiga crónica y sensibilidad química múltiple que se está desarrollado en la Comunidad de Madrid junto a la Universidad Rey Juan Carlos (URJC)". Además, "el día 20 presentamos tesis doctorales realizadas con los pacientes de diferentes comunidades autónomas como sujetos de estudio, las cuales agradecemos a los doctorandos y a sus directores de tesis". Otro de los hitos que López pone de relevancia es "la publicación, el año pasado, del 'Libro Verde sobre la adaptación de los puestos de trabajo para personas con SQM y/o EHS', que es un texto coral con profesionales expertos. El día 27 tendremos una mesa redonda sobre este libro con casos de éxito, con adaptaciones que demuestran que es posible hacer que las personas afectadas pueden continuar siendo útiles e independientes". una herramienta práctica nacida desde la experiencia paciente que demuestra que es posible traducir la evidencia en ajustes razonables, inclusión laboral y protección de derechos.

La importancia de escuchar a los pacientes

CONFESQ insiste en que los datos, la investigación y la experiencia de los pacientes deben servir como guía a la hora de diseñar políticas públicas eficaces. Su presidenta subraya que "escuchar a los pacientes no es un gesto simbólico, sino una necesidad. Ignorar nuestra experiencia supone perpetuar errores diagnósticos e intervenciones ineficaces. Por ello, es necesario que estas enfermedades dejen de ser una nota al margen y pasen a ocupar el lugar que les corresponde en la ciencia, en la clínica y en las políticas públicas. Sin duda, cualquier estrategia seria sobre estas enfermedades debe contar con quienes conviven con ellas y con las entidades que las representan". También remarca que todas estas patologías comparten un elevado impacto en los enfermos que contrasta con la falta de reconocimiento, diagnóstico temprano y respuestas adecuadas.

La coalición nacional detalla las diferencias de cada patología. Matiza que la fibromialgia se manifiesta con dolor crónico generalizado, fatiga intensa y alteraciones del sueño y la concentración. La EM/SFC (Síndrome de la Fatiga Crónica / Encefalomielitis Miálgica) provoca una fatiga física y cognitiva incapacitante, con empeoramiento de los síntomas tras esfuerzos mínimos. La SQM (Sensibilidad Química Múltiple) desencadena reacciones adversas ante sustancias químicas habituales en el entorno cotidiano. Y, por último, la EHS (Electrohipersensibilidad) implica una sensibilidad a los campos electromagnéticos que genera síntomas físicos y neurológicos diversos.