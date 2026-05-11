Sanidad retira las cápsulas NDL Pro-Health por riesgo para los alérgicos al pescado

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan), organismo adscrito al Ministerio de Consumo, ha emitido este lunes un nuevo aviso dirigido específicamente a las personas diagnosticadas con alergia al pescado. La institución ha advertido sobre la presencia de este ingrediente en varios lotes de un complemento vitamínico, el cual ha llegado al mercado sin incluir dicha información obligatoria en los ingredientes detallados en su envase.

La anomalía fue detectada y notificada en primera instancia por las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid. Según detalla el informe oficial, están implicados en esta alerta sanitaria todos los lotes del producto comercializado bajo el nombre de 'NDL Pro-Health Articulations', correspondiente a la marca NDL Pro-Health. El aviso afecta concretamente a la presentación en formato de envase de 30 cápsulas que no refleje la presencia del citado alérgeno en su etiquetado exterior.

⚠️ Exclusivamente para personas con alergia al pescado: presencia de pescado no declarado en complemento alimentico.

📌 https://t.co/kbAIviLLal pic.twitter.com/ItzFqK6eIY — AESAN (@AESAN_gob_es) May 11, 2026

En cuanto al alcance comercial de esta incidencia, los registros indican que la distribución inicial de las cápsulas afectadas ha sido bastante extensa a lo largo del territorio nacional. Se ha confirmado la llegada de estos lotes a establecimientos de Andalucía, Islas Baleares, Cataluña, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Comunidad de Madrid y la Región de Murcia. No obstante, las autoridades pertinentes no descartan que puedan existir redistribuciones secundarias hacia otras comunidades autónomas.

La agencia dependiente del Gobierno ha establecido un protocolo de actuación claro. Como medida de precaución fundamental, se recomienda encarecidamente a todas aquellas personas con alergia a este alimento que pudieran tener el producto mencionado en sus hogares que se abstengan de consumirlo bajo cualquier circunstancia. Al mismo tiempo, las autoridades sanitarias han querido mandar un mensaje de tranquilidad aclarando que, para el resto de la población general, la ingesta de este suplemento "no comporta ningún riesgo" para la salud.

Para garantizar la resolución del problema, toda la información recabada ha sido trasladada al resto de administraciones a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri). Este mecanismo nacional tiene como objetivo principal asegurar que las autoridades competentes a nivel autonómico verifiquen de forma ágil y coordinada la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización, evitando así posibles reacciones adversas en los consumidores vulnerables.