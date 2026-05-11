Un pasajero español aislado en el Gómez Ulla da positivo en hantavirus

Uno de los 14 españoles que fueron evacuados el pasado domingo del crucero MV Hondius, tras detectarse un brote de hantavirus a bordo, ha dado positivo en una prueba PCR realizada una vez repatriado a España.

Los afectados se encuentran ingresados y bajo control sanitario en el Hospital Gómez Ulla, donde permanecen en observación dentro del protocolo de aislamiento establecido.

El paciente positivo está sometido a seguimiento médico estricto, mientras las autoridades sanitarias han activado la vigilancia sobre el resto de personas que viajaban en el mismo grupo para rastrear los posibles contactos. El caso forma parte del operativo especial desplegado tras la llegada del buque a Canarias y la posterior evacuación de los pasajeros hacia la Península, donde continúan las medidas de cuarentena y control epidemiológico.

La duración de la cuarentena podría volver a ampliarse. En un principio, estaba previsto que se mantuviera hasta el 17 de junio, pero tras detectarse el positivo en hantavirus de una pasajera francesa, las autoridades han decidido revisar de nuevo los plazos de aislamiento establecidos.