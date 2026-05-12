Artrosis de rodilla: cómo aliviar el dolor y mejorar la movilidad sin recurrir directamente a la cirugía

El dolor de rodilla es una de las consultas más frecuentes en traumatología y medicina musculoesquelética. Aunque suele asociarse al envejecimiento, no afecta únicamente a personas mayores. Lesiones previas, sobrepeso, predisposición genética, alteraciones metabólicas o la práctica repetida de deportes de impacto pueden acelerar el desgaste de la articulación y favorecer la aparición de artrosis de rodilla.

Esta patología se produce por el deterioro progresivo del cartílago articular, el tejido que recubre los extremos óseos y permite que la rodilla se mueva con menor fricción. Cuando el cartílago pierde capacidad de amortiguación, pueden aparecer síntomas como dolor al caminar, rigidez tras periodos de reposo, inflamación, pérdida de fuerza o dificultad para realizar actividades cotidianas como subir escaleras, levantarse de una silla o permanecer mucho tiempo de pie.

En las fases iniciales, las molestias pueden ser intermitentes y aparecer solo después de un esfuerzo. Sin embargo, cuando la enfermedad avanza, el dolor puede hacerse más persistente y limitar de forma importante la calidad de vida. Por este motivo, los especialistas insisten en la importancia de valorar cada caso de manera individualizada y no esperar a que la única alternativa sea la cirugía.

Medicina regenerativa para los síntomas de la artrosis de rodilla

En los últimos años, la medicina regenerativa se ha consolidado como una de las líneas terapéuticas más innovadoras para el abordaje del dolor articular. En Clínicas CRES, este tipo de procedimientos se aplica en pacientes con artrosis de rodilla y cadera, así como en otras patologías musculoesqueléticas relacionadas con lesiones por desgaste, sobrecarga o práctica deportiva.

El objetivo de estos tratamientos es actuar sobre la articulación dañada mediante técnicas mínimamente invasivas, realizadas de forma ambulatoria y sin necesidad de ingreso hospitalario. Este enfoque permite que muchos pacientes puedan retomar su rutina con mayor rapidez que con otros procedimientos más agresivos, siempre que exista una indicación médica adecuada.

El doctor Carlos Jarabo, director médico de Clínicas CRES y experto en medicina regenerativa articular, subraya que una de las claves está en seleccionar bien al paciente mediante un buen diagnóstico. No todos los casos de artrosis son iguales ni todos los grados de afectación responden de la misma manera. Por eso, antes de plantear cualquier tratamiento, resulta fundamental estudiar el estado de la articulación, la historia clínica, el nivel de dolor, la capacidad funcional y las expectativas reales de cada persona.

Además, estos procedimientos trabajan habitualmente con material biológico del propio paciente, lo que contribuye a su perfil de seguridad cuando se realizan bajo criterio médico y en un entorno clínico adecuado.

El dolor de rodilla no siempre depende solo del desgaste

Uno de los errores más habituales es pensar que el dolor de rodilla depende exclusivamente del estado mecánico de la articulación. Aunque el desgaste del cartílago es un factor central en la artrosis, no es el único elemento que puede influir en la evolución del paciente.

La inflamación de bajo grado, el exceso de peso, los hábitos alimentarios, desajustes hormonales, la composición corporal o determinados factores metabólicos pueden condicionar tanto la intensidad del dolor como la respuesta al tratamiento. Dos personas con un grado similar de artrosis pueden presentar síntomas muy diferentes, precisamente porque su situación biológica y funcional no sea la misma.

Por este motivo, en Clínicas CRES defienden un abordaje integral de los síntomas de la artrosis. Junto al tratamiento regenerativo, el equipo médico puede incorporar estrategias de nutrición personalizada, valoración metabólica y estudio de otros factores que puedan estar contribuyendo a mantener la inflamación o a empeorar la funcionalidad articular.

Hombre con dolor de rodilla

Nutrición personalizada y microbiota: un apoyo al tratamiento articular

La alimentación puede desempeñar un papel relevante en pacientes con artrosis, especialmente cuando existe sobrepeso, inflamación crónica o alteraciones metabólicas asociadas. No se trata únicamente de reducir la carga mecánica sobre la rodilla, sino también de conocer cómo responde cada organismo a determinados alimentos y qué factores pueden estar influyendo en el estado inflamatorio general.

En este contexto, Clínicas CRES incorpora estudios genéticos nutricionales, análisis de microbiota intestinal y valoración de la salud hormonal para obtener una visión más completa del paciente. Esta información permite diseñar pautas nutricionales más ajustadas a sus características individuales y complementar el tratamiento médico principal.

El objetivo no es sustituir el abordaje médico de la artrosis, sino reforzarlo desde una perspectiva más personalizada. En pacientes con dolor articular, mejorar el entorno metabólico, reducir factores inflamatorios y optimizar la composición corporal puede contribuir a una mejor evolución clínica y a una mayor funcionalidad.

Un diagnóstico preciso antes de elegir tratamiento

Según el doctor Carlos Jarabo, el primer paso para tratar correctamente una artrosis de rodilla es realizar un diagnóstico preciso. Identificar el origen del dolor, valorar el grado de afectación articular y estudiar el contexto global del paciente permite elegir la estrategia terapéutica más adecuada.

En algunos casos, el tratamiento puede centrarse en reducir el dolor y mejorar la movilidad. En otros, puede ser necesario combinar diferentes herramientas: medicina regenerativa, ejercicio terapéutico, control del peso, nutrición personalizada o seguimiento médico continuado.

La clave está en no abordar la artrosis como un problema aislado de la rodilla, sino como una patología que puede estar influida por múltiples factores. Este cambio de enfoque permite diseñar tratamientos más ajustados a cada paciente y evitar soluciones genéricas que no siempre responden a la causa real del problema.

Mejorar la funcionalidad y recuperar calidad de vida

La artrosis de rodilla es una enfermedad crónica, pero eso no significa que el paciente deba resignarse a convivir con dolor o pérdida progresiva de movilidad. Los tratamientos innovadores en medicina regenerativa, combinados con una valoración médica rigurosa y un enfoque integral, pueden ayudar a aliviar el dolor, mejorar la funcionalidad y reducir el impacto que la enfermedad tiene en la vida diaria.

Existen centros de Clínicas CRES en Madrid, Valencia, Zaragoza y Palma de Mallorca; puede pedir cita o ampliar información en su página web.