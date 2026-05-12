El codo de tenista, la lesión que no sólo puede padecer Alcaraz

El conocido codo de tenista no es exclusivo de este deporte y afecta también a personas ajenas a la raqueta. De hecho, la mayor parte de las personas que acuden al traumatólogo con este síndrome, no practican el tenis. El nombre técnico de esta dolencia es epicondilitis o epicondilopatía y afecta al origen de los tendones extensores de la muñeca, localizados en el codo.

Los tenistas suelen padecer esta lesión debido a los movimientos repetitivos y contundentes del golpeo de la raqueta y los cambios bruscos de ritmo que terminan por debilitar las articulaciones del brazo. Una mala técnica en el golpeo o un material deportivo inadecuado suelen ser las causas que están detrás de este síndrome que se extrapola a las canchas del tenis y del pádel.

De hecho, esta lesión también se conoce como el codo de la planchadora. Igual que los tenistas, aquellas personas que planchan con frecuencia repiten un mismo movimiento mientras mantienen el peso de la plancha, por lo que pueden dañar los tendones mencionados.

Es decir, todas aquellas personas que por su trabajo tienden a sujetar peso con la mano mientras realizan un movimiento repetitivo son candidatas, como los tenistas, a sufrir esta lesión que, a veces, se puede confundir con un compromiso del nervio radial, una inestabilidad ligamentosa del codo o un proceso degenerativo articular.

Los profesionales aconsejan no normalizar el dolor y prestar atención a la pérdida de fuerza o la aparición de dolor brusco acompañado de un chasquido. Si las molestias no mejoran o desaparecen pasados unos días se debe consultar con un especialista.

El reposo, la recuperación con un fisio y la suplementación específica nos pueden ayudar a mejorar la situación y la recuperación de las estructuras articulares.

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