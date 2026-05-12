La ciudadana francesa infectada por hantavirus en el Hondius está grave

La ciudadana francesa que dio positivo por hantavirus de tipo Andes permanece hospitalizada en estado "grave" en cuidados intensivos, mientras que otros cuatro franceses repatriados junto a ella del brote registrado en el crucero MV Hondius evolucionan favorablemente y han dado negativo, informó este martes la ministra de Sanidad de Francia, Stéphanie Rist.

Durante una rueda de prensa, la ministra aseguró que su Gobierno quiere actuar "con total transparencia" y compartir con la población la misma información manejada "al más alto nivel del Estado", por lo que compareció junto a otros altos cargos sanitarios y expertos.

"El Gobierno actuó inmediatamente desde la identificación del virus", afirmó la ministra, quien recordó que los cinco ciudadanos franceses que iban a bordo del Hondius fueron repatriados el domingo pasado desde la isla de Tenerife mediante una operación sanitaria especial y trasladados a hospitales de referencia en Francia.

A su llegada, fueron aislados en habitaciones especiales con sistemas de doble flujo de aire y sometidos a vigilancia médica estrecha, precisó. "Cuatro de ellos están bien y han dado negativo. Una paciente positiva de hantavirus presenta, en cambio, una forma grave y se encuentra actualmente en reanimación en estado grave", declaró Rist, quien rechazó ofrecer más detalles "para respetar el secreto médico".

Paralelamente, las autoridades francesas identificaron además 22 casos contacto en territorio nacional, todos vinculados a pasajeros evacuados del crucero, dijo la ministra. Se trata, en concreto, de ocho franceses que viajaban el 25 de abril en un vuelo entre Santa Elena y Johannesburgo junto a una persona posteriormente diagnosticada con el hantavirus del tipo Andes, que es uno de los más letales.

Otro grupo estuvo en un segundo vuelo el mismo día entre Johannesburgo y Ámsterdam, considerado de menor riesgo porque la misma pasajera enferma fue desembarcada rápidamente antes del despegue, lo que limitó la exposición del resto de viajeros.

Esa mujer falleció al día siguiente en un hospital de Johannesburgo. Era la esposa de la primera víctima mortal del brote registrado en el crucero, un neerlandés de 70 años. "Todos los casos contacto han sido localizados, sometidos a pruebas o están siendo hospitalizados y reciben un seguimiento sanitario riguroso", indicó la ministra francesa.

Rist insistió en que, por ahora, "los casos positivos registrados (en el mundo once, según la Organización Mundial de la Salud, OMS) corresponden exclusivamente a pasajeros del MV Hondius" y aseguró que "no existen elementos que indiquen una circulación difusa del virus en el territorio nacional".