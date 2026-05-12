La cuarentena diseñada por el Gobierno alarma a expertos: "No entiendo por qué no hicieron las PCR"

La gestión sanitaria del crucero afectado por el brote de hantavirus sigue generando críticas y dudas sobre los protocolos aplicados por el Ministerio de Sanidad. Durante una entrevista en esRadio, Ana Isabel Hernández, trabajadora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), ha cuestionado duramente las medidas adoptadas durante el desembarco de pasajeros y la posterior cuarentena en Tenerife.

En La Noche de Cuesta, Hernández ha calificado de "barbaridad" la posibilidad de permitir visitas a pasajeros en cuarentena tras una primera PCR negativa. "Si realmente van a hacer eso y van a dejar entrar visitas a los pasajeros que hayan dado negativo en la PCR, me parece un disparate", ha afirmado.

La investigadora ha recordado además que el protocolo exige "hacer una segunda" PCR y esperar "los cuarenta días, las seis semanas que se sabe que puede haber síntomas", debido al largo período de incubación del virus. Carlos Cuesta ha ironizado con el procedimiento y ha asegurado que ya no sabe "si llamarlo cuarentena o cachondena".

Las PCR en el barco

Uno de los aspectos más criticados durante la entrevista ha sido la negativa a realizar pruebas PCR dentro del barco. Hernández ha asegurado que no encuentra "ninguna" explicación técnica que justifique esa decisión. "Se podrían haber movido las PCR, haber buscado PCR, que hay en casi todos los centros de investigación, y haber movido el reactivo para hacer las PCR allí o en un buque medicalizado", ha explicado.

La trabajadora del CNIO también ha desmontado el argumento de que las pruebas sólo podían realizarse en Majadahonda. Según ha detallado, las máquinas PCR "ya están en los centros de investigación" de Canarias y "son las máquinas que utilizan para hacer detección de virus". "O sea, esas máquinas no es que se tengan que llevar", ha señalado.

Las sospechas sobre los síntomas

Durante la conversación, Carlos Cuesta ha preguntado a Hernández por las acusaciones del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, quien sostiene que el Gobierno conocía la existencia de casos sintomáticos antes del desembarco. "A mí me resulta extraño", ha respondido la investigadora, en referencia al caso de la pasajera francesa hospitalizada en estado crítico.

Según ha explicado, "desde el desembarco hasta que salió el avión pasaron dos horas" y en ese tiempo "ya estaba grave, ya tenía fiebres altas". Hernández también ha alertado de la existencia de otro pasajero trasladado a Estados Unidos con síntomas. "Había otra pareja, un matrimonio, que están en un centro diferente", ha explicado, añadiendo que el paciente "estaba sintomático".

La trabajadora del CNIO ha reconocido que el hantavirus puede agravarse rápidamente, ya que "se aloja en las zonas más profundas de los pulmones". Sin embargo, ha insistido en que siguen existiendo demasiadas incógnitas sobre lo ocurrido en el barco y sobre la gestión sanitaria del operativo.

Seguimiento a los contactos

Hernández también ha reclamado un seguimiento para todas las personas que participaron en el operativo de desembarco, incluidos los trabajadores y responsables que estuvieron en contacto con los pasajeros. "A todos los que estuvieron en contacto con estos pasajeros, que son potenciales pacientes, se les debería hacer un seguimiento", ha afirmado.

La investigadora ha advertido además de que todavía existen muchas incógnitas sobre la capacidad de transmisión del hantavirus. "No hay mucha literatura científica acerca de este virus", ha explicado, aunque sí ha recordado que en el brote de 2018-2019 "hubo incluso un caso en el que el contacto fue una comida en una mesa a una distancia de uno o dos metros".

"Lo que se nos ha contado de que exige un contacto muy íntimo no es tampoco tan cierto", ha señalado Carlos Cuesta durante la entrevista. "No lo tenemos asegurado", ha concluido Hernández.