La Comisión de Salud Pública ha establecido el 10 de mayo de 2026 como el denominado "día cero" para el inicio oficial de la cuarentena vinculada al brote de hantavirus Andes asociado al crucero MV Hondius. La decisión implica que el periodo de seguimiento y aislamiento se extiende, previsiblemente, hasta el 21 de junio, en línea con los criterios fijados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La medida ha sido aprobada este martes dentro de la actualización del protocolo de manejo de personas en seguimiento en España, tras la evacuación de pasajeros del buque y el inicio del aislamiento en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, en Madrid.

El documento aprobado por Sanidad fija como referencia el 10 de mayo, fecha que coincide con el inicio del aislamiento en habitaciones individuales de los evacuados del MV Hondius. Este mismo día ha sido considerado por la OMS como el arranque del periodo de cuarentena, lo que unifica los criterios internacionales de seguimiento del brote.

Aprobada la actualización del protocolo de manejo de personas con relación al brote de hantavirus. La Comisión de Salud Pública establece el 10 de mayo como el "día cero" para el inicio oficial de la cuarentena. — Ministerio de Sanidad (@sanidadgob) May 12, 2026

El protocolo establece que este marco temporal servirá como base para la vigilancia epidemiológica y podría prolongarse hasta el 21 de junio, en función de la evolución de los casos y del cumplimiento de los periodos de observación.

La actualización también redefine el concepto de contacto para reforzar la vigilancia sanitaria. Se considera contacto a cualquier persona que haya estado en el buque entre el 1 de abril y el 10 de mayo, así como a quienes hayan mantenido relación con un caso confirmado durante su periodo de transmisibilidad.

Este periodo se inicia dos días antes de la aparición de síntomas o de una PCR positiva en casos asintomáticos. La definición incluye también situaciones de riesgo como la convivencia en cabinas, el uso compartido de baño, relaciones sexuales o contactos físicos directos. En el caso de los vuelos, se incluyen pasajeros situados en la misma fila o en las dos adyacentes en trayectos de larga duración vinculados a un caso confirmado.

Seguimiento reforzado durante 28 días

Todos los contactos identificados estarán sometidos a una vigilancia sanitaria reforzada durante 28 días, periodo considerado de mayor riesgo de aparición de síntomas compatibles con la enfermedad.

Durante este tiempo se realizará una PCR cada siete días, con validación del Centro Nacional de Microbiología. Además, se llevará a cabo control de temperatura dos veces al día y seguimiento de síntomas como fiebre, disnea o mialgias.

Tras la primera semana, el protocolo introduce cierta flexibilidad: si la PCR del día 7 es negativa, los aislados podrán recibir visitas con equipo de protección adecuado y realizar salidas supervisadas dentro de la zona hospitalaria, siempre con mascarilla FFP2.

Si alguna persona desarrolla síntomas compatibles, será considerada caso probable y trasladada a una habitación de aislamiento con presión negativa para pruebas diagnósticas. En estos casos se activa el aviso a las Unidades de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (Uatan).

Los casos confirmados por laboratorio ingresarán en estas unidades especializadas. Su permanencia dependerá de la evolución clínica: los pacientes sintomáticos permanecerán hasta su recuperación, mientras que los asintomáticos deberán continuar aislados hasta obtener una PCR negativa.