El español aislado por hantavirus en el Gómez Ulla sigue con síntomas, pero permanece estable

El ciudadano español ingresado en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid por hantavirus continúa con síntomas, aunque su estado permanece estable, según ha informado este miércoles el secretario general de Sanidad, Javier Padilla. El paciente permanece aislado en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN), donde se atienden casos considerados de alto riesgo biológico.

Padilla ha señalado que el afectado no ha experimentado cambios relevantes en las últimas horas y que la evolución clínica sigue siendo favorable. El paciente presentó durante la noche del lunes febrícula y síntomas respiratorios, lo que obligó a iniciar tratamiento con oxigenoterapia.

"Comenzó con cierta dificultad respiratoria, fue atendido con oxígeno-terapia, comenzó a mejorar y estaba estabilizado según las últimas noticias", ha explicado el secretario general de Sanidad en una entrevista en TVE.

Ingreso en la unidad de alto aislamiento

El paciente forma parte del grupo de 14 españoles trasladados al Hospital Gómez Ulla tras detectarse un brote de hantavirus relacionado con el crucero ‘MV Hondius’. Todos ellos permanecen bajo seguimiento médico y en situación de cuarentena preventiva.

La Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel del Gómez Ulla está preparada para atender enfermedades infecciosas de especial riesgo y dispone de protocolos específicos de contención y vigilancia. En este caso, el paciente permanece aislado mientras continúa el control clínico de los síntomas respiratorios.

Según ha indicado Padilla, la previsión de las autoridades sanitarias es que la evolución "sea totalmente favorable", aunque el seguimiento médico continúa de manera constante debido al riesgo asociado a este tipo de infecciones.

Los otros 13 pasajeros dieron negativo

Los otros 13 pasajeros españoles del ‘MV Hondius’ trasladados al hospital militar no han presentado novedades clínicas y dieron negativo en las pruebas PCR realizadas tras su llegada a Madrid.

Las autoridades sanitarias mantienen activado el protocolo de vigilancia epidemiológica y continúan evaluando la situación individual de cada uno de los pasajeros aislados. Aunque no presentan síntomas ni resultados positivos, siguen sometidos a cuarentena preventiva como medida de control.

Padilla ha explicado que la duración del aislamiento dependerá de la evolución clínica y de los criterios médicos establecidos para este tipo de infecciones. "A partir de ese día 28" se valorará cada caso de manera individual para determinar si la cuarentena puede continuar fuera del hospital.

El secretario general de Sanidad ha precisado que la posible salida del Hospital Gómez Ulla no supondría necesariamente el fin de la cuarentena. En función de las condiciones clínicas y epidemiológicas, las autoridades sanitarias estudiarían si el aislamiento puede completarse en otro lugar distinto al centro hospitalario.