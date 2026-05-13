Las diez claves que realmente ayudan a convivir con la enfermedad de Crohn

La enfermedad de Crohn no se controla sólo con medicación. Aunque los avances terapéuticos han cambiado, el pronóstico de esta patología inflamatoria crónica lo marca cómo el paciente entiende, anticipa y gestiona su enfermedad en el día a día. Dolor abdominal, diarrea, fatiga o pérdida de peso son sólo la parte visible de un trastorno que también impacta en la vida emocional, social y laboral de la persona.

"Convivir con la enfermedad de Crohn no es sólo seguir un tratamiento, sino aprender a manejar una enfermedad cambiante con criterio y anticipación. Podríamos decir que el manejo óptimo combina fármacos con la cirugía cuando procede, pero necesita un paciente bien formado y acompañado emocionalmente. Sin esa base, incluso los mejores tratamientos pierden eficacia en la vida real", defiende el doctor Damián García Olmo, jefe del Departamento de Cirugía General y del Aparato Digestivo de los hospitales universitarios Fundación Jiménez Díaz, Rey Juan Carlos, Infanta Elena y General de Villalba. Sus palabras cobran especial relevancia este 13 de mayo, fecha en la que se conmemora el Día Europeo de la Enfermedad de Crohn y la Colitis Ulcerosa.

La enfermedad de Crohn, explica el especialista, es una enfermedad inflamatoria crónica del tracto gastrointestinal, de origen multifactorial (genético, inmunológico y ambiental) no bien aclarado. "Puede afectar cualquier tramo desde la boca hasta el ano, aunque con más frecuencia compromete el íleon terminal, el colon y el área perianal", apunta.

Entre sus principales características, el doctor García Olmo apunta a las siguientes:

Inflamación transmural : afecta todas las capas de la pared intestinal.

: afecta todas las capas de la pared intestinal. Lesiones segmentarias : zonas sanas intercaladas con zonas afectadas.

: zonas sanas intercaladas con zonas afectadas. Curso crónico y recurrente: brotes intercalados con periodos de remisión.

Síntomas comunes: dolor abdominal, diarrea crónica, pérdida de peso, fatiga, fiebre y malabsorción.

Complicaciones locales : estenosis (obstrucción), fístulas, abscesos, perforación intestinal.

: estenosis (obstrucción), fístulas, abscesos, perforación intestinal. Complicaciones sistémicas: artritis, uveítis, eritema nodoso, cálculos renales, anemia y mayor riesgo de trombosis.

"El impacto en la calidad de vida del paciente de Crohn es muy variable y se relaciona con la gravedad con que se exprese la enfermedad en cada paciente. El rango es muy amplio y va desde pacientes con brotes leves que tienen una vida prácticamente sin limitaciones a otros muy condicionados en su vida diaria por la enfermedad", resalta este digestólogo.

Paciente informado

Por eso, insiste el Dr. García Olmo, "un paciente bien informado es el pilar invisible para el manejo de la enfermedad, porque reduce ingresos, complicaciones y el uso de corticoides. Es una parte fundamental del tratamiento".

Asimismo, indica que, en el plano psicológico, vivir con Crohn implica incertidumbre, síntomas imprevisibles y, en ocasiones, cirugías o enfermedad perianal: "Por ello es común que aparezcan ansiedad y depresión que, a menudo, están infravalorados. Abordarlos mejora los resultados clínicos, incluido lo que podemos llamar síntomas ‘orgánicos’. Este abordaje tiene tres pilares: apoyo psicológico cuando se necesita, grupos de pacientes (por ejemplo, ACCU España) y comunicación abierta con el equipo médico".

Y es que, aunque la enfermedad de Crohn no tiene una cura definitiva hoy por hoy, sí se cuenta con un amplio abanico terapéutico cuyo objetivo es inducir y mantener la remisión, prevenir complicaciones y mejorar la calidad de vida. "La estrategia es escalonada y cada vez más personalizada, y varía desde el tratamiento médico convencional con corticoides o inmunomoduladores hasta las terapias biológicas que han cambiado radicalmente su manejo, las nuevas terapias dirigidas como inhibidores de JAK y otros moduladores intracelulares, antibióticos, nutrición o tratamiento quirúrgico.

Consejos para vivir con Crohn

Con todo ello, destaca el doctor Damián García Olmo los 10 consejos que se repiten en las publicaciones científicas y que, en la práctica, asegura que marcan una diferencia real: