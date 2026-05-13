Mindray presenta VIDApq para reducir el fracaso en el rescate del paciente quirúrgico de riesgo

Bajo el título "VIDApq Vigilancia del riesgo de Deterioro y Asistencia en paciente quirúrgico", la Fundación IDIS ha celebrado una nueva sesión de su Comité de Innovación. En esta ocasión, se presentó el proyecto VIDApq, un modelo de vigilancia continúa orientado a reducir el fracaso en el rescate del paciente quirúrgico de alto riesgo. El encuentro contó con la participación de Sergio Neira Guijarro, director de marketing de PMLS Iberia (Patient Monitoring & Life Support) y del doctor Daniel Arnal Velasco, anestesista y jefe de proyecto del Proceso Quirúrgico del Hospital Universitario Fundación Alcorcón.

Comité de Innovación de la fundación IDIS

Durante la reunión se explicó que el fracaso en el rescate —definido como la muerte de un paciente hospitalizado tras el desarrollo de una complicación que no fue detectada o tratada a tiempo— constituye hoy uno de los indicadores más relevantes para evaluar la calidad asistencial de un hospital. A diferencia de la tasa de complicaciones, que varía poco entre centros, la capacidad de un hospital para identificar y responder al deterioro del paciente antes de que la situación sea irreversible es el factor que explica en mayor medida las diferencias de mortalidad entre instituciones, según se indicó.

Bajo esta premisa, el Hospital Universitario Fundación Alcorcón (HUFA), de la mano de Daniel Arnal, ha presentado un programa de monitorización continua, mediante dispositivos wearables, orientado a pacientes quirúrgicos de alto riesgo en planta de hospitalización convencional. Tal y como se trasladó en la sesión, la iniciativa se inscribe en una evolución más amplia de la cultura de seguridad clínica: el abandono del enfoque punitivo —centrado en la responsabilidad individual del profesional— en favor de un modelo sistémico que identifica los factores organizativos y estructurales que predisponen al error.

VIDApq, se explicó, parte de un diagnóstico que los datos europeos respaldan con solidez: la mayoría de los pacientes que fallecen tras una cirugía mayor no llegan a recibir cuidados intermedios o intensivos, lo que apunta a que el deterioro ocurre —y no se detecta— en planta, antes de que se active ningún mecanismo de escalada asistencial. El proyecto actúa precisamente en ese eslabón: fortalecer la vigilancia en el período postoperatorio mediante tecnología de monitorización continua integrada en el flujo de trabajo clínico habitual.

Según se indicó durante el encuentro, el desarrollo de VIDApq ha requerido un esfuerzo de coordinación multidisciplinar sostenido durante más de dos años, con el soporte tecnológico y de conectividad de Mindray y de la plataforma WARD 24/7, e incluyendo la elaboración de varias ediciones del protocolo clínico, la formación específica de los profesionales implicados y la integración tecnológica con los sistemas de información del hospital.

El proyecto, señalaron, ha generado aprendizajes relevantes en tres dimensiones: la viabilidad de implementar monitorización continua en planta quirúrgica convencional, la aceptación del sistema tanto por parte de los profesionales como de los propios pacientes, y los retos organizativos asociados a la activación de equipos de respuesta rápida en un hospital de tamaño medio. Ángel de Benito, director de operaciones de la Fundación IDIS, agradeció a los ponentes su participación en esta nueva sesión del Comité de Innovación y resaltó el interés de este proyecto, sobre todo teniendo en consideración temas tan críticos como la seguridad del paciente.