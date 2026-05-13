Ojos rojos y picor, las claves para cuidar tu visión esta primavera

Con la llegada de la primavera, los días se alargan, con lo que nuestros ojos están más expuestos a las radiaciones solares, al tiempo que el polen campa a sus anchas por el ambiente. Dos factores que son sinónimo de ojos rojos, picor y lagrimeo constante.

Los ojos son una estructura compleja y sensible que precisa de un cuidado específico para no ahondar en los problemas que trae la primavera.

Polinosis: cuando el polen se convierte en el enemigo

La polinosis es la alergia causada por el polen de las plantas. Es una respuesta exagerada de nuestro sistema inmunitario que, en los ojos, se manifiesta como una conjuntivitis alérgica. A diferencia de una infección, esta no es contagiosa, pero sus síntomas son muy molestos: enrojecimiento e inflamación, picazón intensa y sensación de 'arena' dentro del ojo, o visión borrosa y lagrimeo.

El 'combo' peligroso: pantallas y sequedad

Nuestros hábitos modernos no ayudan. El uso constante de dispositivos en casa y el trabajo hace que parpadeemos menos, lo que reduce la lubricación natural. Si a esto le sumamos el polen y los cambios de temperatura primaverales, el resultado es el ojo seco. Tus ojos vienen de un invierno crudo y les cuesta adaptarse al cambio de estación. El picor y la sensibilidad son, en realidad, una señal de auxilio de tu sistema visual.

Sol de primavera: no bajes la guardia

Aunque el verano se lleva la fama, en primavera la intensidad de los rayos solares aumenta considerablemente. La radiación ultravioleta (UV) no solo molesta; puede dañar la piel de los párpados y el cristalino. Muchas de estas lesiones no se ven hoy, pero pasan factura en el futuro.

Consejos prácticos para cuidar tu visión

Evita frotarte: Aunque el picor sea intenso, frotarte solo aumentará la irritación y puede causar lesiones.

Aunque el picor sea intenso, frotarte solo aumentará la irritación y puede causar lesiones. Cierra las ventanas: Mantén tu casa y tu coche cerrados para evitar la entrada de polen, especialmente entre las 5:00 y las 10:00 de la mañana , que es cuando hay mayor concentración en el aire.

Mantén tu casa y tu coche cerrados para evitar la entrada de polen, especialmente entre las , que es cuando hay mayor concentración en el aire. Hidratación constante: Usa lágrimas artificiales o solución salina estéril para lavar y lubricar el globo ocular.

Usa lágrimas artificiales o solución salina estéril para lavar y lubricar el globo ocular. Higiene frente al polvo: Además del polen, los ácaros y el polvo proliferan en esta época. Limpiar tus ojos con agua tibia o fórmulas de venta libre ayuda a mantenerlos libres de agentes nocivos.

Un último consejo… nutre tus ojos con precisión quirúrgica

La estructura del ojo necesita nutrientes específicos como los que se incluyen en Vision Plus de MundoNatural. Se trata de un complemento a base de luteína, astaxantina y oleorresina rica en astaxantina, zinc, ácido alfa lipoico, fosfatidilcolina y vitamina A. Su formulación liposomada garantiza hasta 10 veces más de absorción que cualquier otro producto, lo que garantiza el cuidado de la salud de la retina, previene el deterioro oxidativo de la córnea, el cristalino y la retina.

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