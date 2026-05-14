Así es el norovirus, el causante del brote en el crucero de Burdeos

Las autoridades francesas han mantenido confinadas a unas 1.700 personas a bordo del crucero Ambition, atracado en Burdeos, tras detectarse un brote de gastroenteritis vírica con decenas de afectados. Los pasajeros presentaban síntomas como vómitos, diarrea y dolor abdominal, compatibles con una infección por norovirus. Además, se investiga la muerte de un pasajero de edad avanzada para determinar si guarda relación directa con el brote.

El barco había realizado escalas en las Islas Shetland, Belfast, Liverpool y Brest antes de llegar a Francia, y tenía previstas nuevas paradas en Gijón y Bilbao.

El norovirus es uno de los principales causantes de gastroenteritis aguda en el mundo. Se trata de un virus muy contagioso que afecta al aparato digestivo y provoca inflamación del estómago y del intestino.

Fue identificado por primera vez a finales de los años sesenta en la ciudad estadounidense de Norwalk, motivo por el que inicialmente se le llamó 'virus de Norwalk'. Desde entonces se han identificado distintos genogrupos y variantes, aunque la mayoría de las infecciones humanas pertenecen a unos pocos grupos concretos.

Su propagación es especialmente rápida en espacios cerrados o con convivencia intensa, como hospitales, residencias, colegios, campamentos y cruceros.

Por qué los cruceros son especialmente vulnerables

Los cruceros reúnen varios factores que favorecen la transmisión del norovirus: miles de personas compartiendo espacios reducidos, comedores comunes, baños, zonas recreativas y contacto constante durante días.

Por eso el norovirus es conocido popularmente como 'el virus de los cruceros'. Un solo caso puede desencadenar contagios en cadena en muy poco tiempo.

Cuando aparece un brote, las compañías suelen activar protocolos específicos: aislamiento de pasajeros enfermos, vigilancia médica, refuerzo de la limpieza y cierre temporal de bufés de autoservicio.

Cómo se transmite

El contagio puede producirse de varias formas:

Por contacto directo con una persona infectada.

con una persona infectada. A través de alimentos o agua contaminados.

contaminados. Al tocar superficies contaminadas y después llevarse las manos a la boca.

Mediante partículas procedentes de vómitos o heces.

Los expertos consideran que el virus tiene una gran resistencia ambiental, lo que facilita que sobreviva en superficies y objetos durante cierto tiempo.

Los alimentos fríos listos para consumir representan un riesgo importante si han sido manipulados de forma inadecuada. También se han relacionado brotes con mariscos crudos, especialmente ostras, y con hielo contaminado.

Síntomas más habituales

Los síntomas suelen aparecer entre 12 y 48 horas después de la exposición al virus.

Los más frecuentes son:

Náuseas.

Vómitos repentinos.

Diarrea intensa.

Dolor abdominal.

Calambres digestivos.

Malestar general y, en ocasiones, fiebre leve.

En la mayoría de los casos la enfermedad dura entre uno y tres días y desaparece por sí sola.

Los niños pequeños, las personas mayores y quienes tienen el sistema inmunitario debilitado son los grupos con más riesgo de sufrir complicaciones, principalmente por deshidratación.

El tratamiento: hidratación y reposo

Actualmente no existe un antiviral específico ni vacuna frente al norovirus.

El tratamiento se basa sobre todo en mantener una buena hidratación y controlar los síntomas. En los casos más graves puede ser necesaria la administración de líquidos por vía intravenosa, especialmente en ancianos o pacientes vulnerables.

Los antibióticos no resultan útiles porque se trata de una infección causada por un virus y no por bacterias.

Los criterios que ayudan a detectar un brote

Para sospechar rápidamente de un brote de norovirus, los especialistas utilizan los llamados 'criterios de Kaplan', establecidos en los años 80.

Entre los principales indicadores figuran que más de la mitad de los afectados presenten vómitos, un periodo de incubación corto, de uno a dos días, una duración limitada de la enfermedad y que las pruebas descarten bacterias habituales causantes de gastroenteritis.

Aunque no siempre se cumplen todos los criterios, siguen siendo una referencia útil mientras llegan las confirmaciones de laboratorio.

Diferencias con el hantavirus

El brote de Burdeos ha coincidido en el tiempo con recientes casos de hantavirus en otro crucero, pero ambas enfermedades son muy distintas.

El norovirus provoca un cuadro digestivo agudo centrado en vómitos y diarrea. El hantavirus, en cambio, suele afectar principalmente al sistema respiratorio y se relaciona con el contacto con excrementos o secreciones de roedores infectados.

Además, el hantavirus puede derivar en problemas pulmonares graves, mientras que el norovirus normalmente se resuelve en pocos días con reposo e hidratación.

Cómo prevenir el contagio

Las principales recomendaciones sanitarias para reducir el riesgo son:

Lavarse las manos con agua y jabón de forma frecuente.

Limpiar y desinfectar superficies contaminadas.

Cocinar correctamente los mariscos.

Lavar bien frutas y verduras.

Evitar manipular alimentos si se tienen síntomas digestivos.

Los expertos recuerdan que los geles hidroalcohólicos pueden ser menos eficaces frente al norovirus que el lavado tradicional con agua y jabón.