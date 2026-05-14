El crucero confinado por norovirus tiene previstas tres paradas en España

Las autoridades sanitarias francesas han confirmado que el brote de gastroenteritis detectado en el crucero Ambition, de la compañía Ambassador Cruise Line, está causado por un norovirus, un patógeno altamente contagioso que suele propagarse con rapidez en espacios cerrados como los barcos turísticos. La embarcación permanece detenida en la costa de Burdeos con unas 1.700 personas a bordo, entre pasajeros y tripulación.

El barco había iniciado su travesía el pasado 8 de mayo desde Belfast y realizó escalas en Liverpool y Brest antes de llegar a territorio francés. Según las autoridades locales, alrededor de medio centenar de pasajeros comenzaron a presentar síntomas compatibles con una gastroenteritis aguda, principalmente vómitos, diarrea y cuadros de deshidratación.

La situación se agravó tras el fallecimiento de un pasajero británico de más de 90 años mientras el crucero se dirigía hacia Francia. Aunque las autoridades no han detallado sus antecedentes médicos, sí han recordado que este tipo de infecciones pueden provocar complicaciones en personas de edad avanzada o con patologías previas.

Las pruebas epidemiológicas y los análisis realizados por el Hospital Universitario de Burdeos confirmaron posteriormente la presencia de norovirus. A partir de ese momento, las autoridades sanitarias francesas decidieron mantener aislados a los pasajeros afectados en sus camarotes y reforzar las medidas de higiene y desinfección dentro del buque. También se autorizó el desembarco de quienes no presentan síntomas, siempre bajo recomendaciones estrictas de prevención.

El norovirus es una de las principales causas de gastroenteritis viral en el mundo y se transmite tanto por contacto directo entre personas como por superficies, alimentos o agua contaminados. Su capacidad de contagio es especialmente elevada en lugares con gran concentración de personas, como hospitales, residencias o cruceros. Además, puede permanecer activo durante varios días en determinadas superficies, facilitando nuevos contagios.

Las autoridades francesas han insistido en que no existe ninguna relación entre este brote y los casos recientes de hantavirus detectados en otro crucero, el MV Hondius. Según explican, se trata de enfermedades completamente distintas tanto en origen como en nivel de riesgo sanitario.

El crucero Ambition mantiene por ahora su itinerario previsto, que incluye una escala en Ferrol este sábado, en Gijón el domingo y en Bilbao el lunes. De momento, el puerto de Ferrol no ha tenido ninguna comunicación sobre la cancelación de la escala. No obstante, la continuidad de la ruta dependerá de la evolución epidemiológica a bordo y de las decisiones que adopte la naviera.

No hay datos sobre la presencia de españoles

Desde el Ministerio de Sanidad español, el secretario general de Sanidad, Javier Padilla, ha señalado que no existen datos confirmados sobre la presencia de pasajeros españoles en el barco.

También ha explicado que Sanidad Exterior está realizando un seguimiento constante de la situación y coordinando las medidas de control para evitar nuevos contagios durante las próximas escalas del crucero en España.