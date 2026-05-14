Qué cambia en el copago farmacéutico: nuevos límites, exenciones y tramos de renta

El Gobierno ha puesto en marcha un nuevo sistema de copago farmacéutico que modifica la aportación que realizan los ciudadanos al adquirir medicamentos financiados por la Seguridad Social. La reforma, aprobada mediante real decreto-ley por el Consejo de Ministros, introduce más tramos de renta, nuevos límites mensuales y amplía algunos supuestos de exención con el objetivo de reducir el impacto económico de los tratamientos, especialmente entre personas con enfermedades crónicas y pacientes polimedicados.

La norma, impulsada por los ministerios de Sanidad y Hacienda, ya ha entrado en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado y deberá ser convalidada por el Congreso en un plazo máximo de 30 días.

Hasta ahora, el sistema distinguía tres niveles de aportación para la población activa. Con la reforma, esos niveles pasan a ser seis. El cambio más relevante afecta a las rentas inferiores a 35.000 euros anuales, que por primera vez contarán con topes mensuales para evitar que el gasto en medicamentos se dispare cuando existen tratamientos prolongados.

Ingresos inferiores a 9.000 euros

De este modo, las personas con ingresos inferiores a 9.000 euros seguirán pagando el 40% del precio de los medicamentos, aunque no podrán superar los 8,23 euros al mes. Quienes perciban entre 9.000 y 17.999 euros mantendrán también el 40% de aportación, con un límite mensual de 18,52 euros.

En el caso de las rentas de entre 18.000 y 34.999 euros, el copago se fija en el 45 % del coste de los fármacos y se establece un máximo mensual de 61,75 euros. A partir de los 35.000 euros desaparecen los límites mensuales: los ciudadanos con ingresos de entre 35.000 y 59.999 euros abonarán el 45%, mientras que quienes ganen entre 60.000 y 99.999 euros asumirán el 50%. Las rentas superiores a 100.000 euros seguirán pagando el 60% del precio de los medicamentos.

La reforma también modifica el sistema aplicable a los pensionistas. Se crea un nuevo tramo intermedio para ajustar mejor la aportación a los ingresos reales. Los pensionistas con rentas inferiores a 18.000 euros continuarán pagando el 10% del precio de los medicamentos con un máximo mensual de 8,23 euros. Para quienes ingresen entre 18.000 y 59.999 euros, el límite se reduce a 13,37 euros mensuales, manteniéndose el mismo porcentaje del 10%.

Por su parte, los pensionistas con ingresos de entre 60.000 y 99.999 euros seguirán abonando el 10% del coste de los medicamentos, aunque con un tope de 18,52 euros al mes. En las pensiones superiores a 100.000 euros no habrá cambios: el copago continuará siendo del 60% con un límite mensual de 61,75 euros.

Nuevas exenciones

El decreto mantiene las exenciones ya existentes para colectivos vulnerables, entre ellos los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital, perceptores de pensiones no contributivas, desempleados sin prestación o menores con discapacidad reconocida igual o superior al 33%. Además, se incorporan nuevos grupos exentos, como los beneficiarios del complemento de ayuda para la infancia y los pensionistas que perciben complementos por mínimos.

Según las estimaciones del Ejecutivo, la reforma tendrá un coste aproximado de 265,63 millones de euros. El Ministerio de Sanidad defiende que los cambios buscan mejorar la adherencia a los tratamientos y evitar que motivos económicos provoquen interrupciones en la medicación, una situación que puede derivar en complicaciones de salud y mayor presión sobre el sistema sanitario.

El texto del real decreto-ley también argumenta que el actual contexto económico, marcado por el aumento del coste de vida y la inflación, hacía necesario revisar un modelo que, según diversos análisis técnicos, generaba desequilibrios entre pacientes con distintos niveles de renta y necesidades terapéuticas similares.