Qué dice la ciencia sobre los efectos del consumo diario de café

El café es una de las bebidas más consumidas del mundo y muchas personas recurren a ella como un hábito para empezar el día. Más allá del hábito o el placer, la ciencia lleva años estudiando qué ocurre en el organismo cuando se bebe café a diario, y los resultados apuntan a que los beneficios existen, pero dependen en gran medida de la cantidad y la forma de consumo.

Según estudios recientes de la Harvard Medical School y la National Kidney Foundation, un consumo moderado de café tiene un efecto positivo sobre los riñones. Puede reducir el riesgo de lesiones renales, ofrecer propiedades protectoras y ejercer una influencia favorable sobre la presión arterial. El café es además un diurético natural; la cafeína bloquea la acción de la hormona antidiurética, lo que lleva a los riñones a eliminar más líquido del cuerpo y aumentar la frecuencia urinaria. A corto plazo, esto facilita la eliminación de toxinas, aunque en exceso puede provocar deshidratación.

Entre tres y cuatro tazas diarias, la dosis recomendada

Los expertos recomiendan un consumo de entre tres y cuatro tazas diarias para adultos sanos, una cantidad que no aumenta el riesgo de daño renal en personas sin antecedentes médicos relevantes. Sin embargo, quienes padecen hipertensión, hipotensión, están embarazadas o tienen baja densidad ósea deben consultar a un médico antes de incorporar el café a su rutina diaria. Los expertos de Harvard también señalan que el café puede contribuir a la ingesta diaria de líquidos, algo especialmente relevante en los meses de calor.

No todo son ventajas, sin embargo. El consumo excesivo de cafeína puede provocar ansiedad, dolor de cabeza o taquicardia. El café sin filtrar, como el de prensa francesa, se ha relacionado con un leve aumento del colesterol, y quienes sufren acidez o reflujo pueden ver agravados sus síntomas.

Los ingredientes añadidos, un riesgo añadido

Tan importante como la cantidad es la forma en que se toma el café. Los expertos advierten sobre los riesgos de las preparaciones con azúcar en exceso, jarabes, natas o cremas artificiales. Este tipo de bebidas altamente calóricas puede contribuir al desarrollo de obesidad, diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares, factores que a su vez elevan el riesgo de enfermedad renal crónica.

En definitiva, el café puede ser un aliado para la salud siempre que se consuma con moderación, sin aditivos innecesarios y adaptado a las condiciones de cada persona. La clave, como en otros aspectos de la alimentación, está en el equilibrio.