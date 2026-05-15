La OMS advierte de posibles nuevos casos de hantavirus aunque "las medidas de control están funcionando"

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha reiterado que el brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius presenta un riesgo bajo para la población mundial, aunque ha advertido de que en los próximos días podrían confirmarse nuevos casos en seguimiento.

Durante una rueda de prensa, el responsable de la agencia sanitaria de Naciones Unidas ha subrayado que la evolución del brote no implica necesariamente expansión, sino la activación de los sistemas de control y vigilancia sanitaria desplegados por los países implicados.

Riesgo bajo y seguimiento del brote en el crucero

"Esto no significa que el brote se esté expandiendo. Demuestra que las medidas de control están funcionando, que las pruebas de laboratorio continúan y que las personas están recibiendo atención con el apoyo de sus gobiernos", ha señalado Tedros.

La OMS ha confirmado hasta el momento diez casos de hantavirus, incluidos tres fallecidos, asociados al brote detectado en el crucero. La organización mantiene el seguimiento activo de los casos confirmados y sospechosos mientras se analiza la posible cadena de transmisión.

Tedros ha insistido en que las prioridades actuales pasan por comprender la epidemiología del virus, incluyendo su origen y los mecanismos de propagación en este episodio concreto.

Vigilancia epidemiológica y rastreo de contactos

El director general de la OMS ha indicado que la organización trabaja actualmente con más de 20 países para coordinar estudios que permitan mejorar el conocimiento sobre la evolución natural del hantavirus y su comportamiento en este brote.

La OMS mantiene abiertas varias líneas de trabajo centradas en el análisis de muestras, la identificación de posibles contactos y la recopilación de información clínica de los pacientes afectados.

Por su parte, la directora del Departamento de Preparación y Prevención de Epidemias y Pandemias de la OMS, Maria Van Kerkhove, ha detallado que se está realizando un rastreo exhaustivo de contactos de todas las personas vinculadas al MV Hondius.

Este seguimiento se centra especialmente en quienes desembarcaron en Santa Elena, así como en los viajeros que continuaron su trayecto hacia Sudáfrica y en aquellas personas que pudieron mantener contacto con casos confirmados en territorio sudafricano.

El objetivo del operativo es determinar cuántas personas pudieron haber estado potencialmente expuestas al virus y establecer posibles cadenas de transmisión secundarias.

Apoyo a la República Democrática del Congo por el brote de ébola

En paralelo, la OMS ha informado de su apoyo a la República Democrática del Congo en la gestión de un brote de ébola que ha dejado hasta el momento 265 casos y 65 muertes sospechosas, según los datos comunicados por la organización.

Tedros ha explicado que se están movilizando recursos y socios internacionales para reforzar la respuesta sanitaria en la región y contener la propagación de la enfermedad.

Asimismo, la OMS ha destinado 500.000 dólares de su fondo de contingencia para emergencias con el fin de apoyar de forma inmediata las labores de control y atención sanitaria.

"El brote recuerda la amenaza persistente que las enfermedades infecciosas siguen representando para la salud humana, así como la importancia de la cooperación y la solidaridad", ha afirmado Tedros, quien ha defendido la coordinación internacional como elemento clave en la respuesta a emergencias sanitarias.