La peligrosa moda de los tratamientos de testosterona sin control: "La biología no funciona como un video de TikTok"

Con las redes sociales el culto al rendimiento físico y la mejora estética se ha convertido para muchos en casi una obsesión, y ha encontrado en la testosterona un nuevo reclamo. Lo que antes era un tratamiento médico reservado a casos concretos se está transformando en una supuesta solución rápida para ganar músculo, energía o seguridad. Sin embargo, los expertos advierten de que este fenómeno encierra riesgos importantes cuando se recurre a la hormona sin control sanitario.

"La testosterona no es una solución mágica", alerta el doctor Peinado, recalcando que efectivamente se ha convertido en una tendencia al alza, donde muchos hombres, gran parte de ellos jóvenes, comienzan tratamientos hormonales por recomendaciones completamente fuera del ámbito médico, sin diagnóstico previo ni seguimiento clínico.

El problema, explica, es la simplificación extrema del mensaje. En plataformas digitales se presenta la testosterona como un impulso directo hacia una versión mejorada de uno mismo, obviando que se trata de una hormona con efectos complejos en el organismo. Interviene en funciones clave como la masa muscular, el estado de ánimo o la salud sexual, pero eso no implica que cualquier persona con cansancio o estrés necesite suplementación.

"La testosterona no debe demonizarse, pero tampoco banalizarse: utilizarla sin control médico puede tener consecuencias importantes para la salud", detalla el doctor Peinado.

Los peligros de la testosterona sin control médico

Entre los riesgos más frecuentes, los especialistas señalan alteraciones en la fertilidad, ya que el cuerpo puede dejar de producir testosterona de forma natural. También pueden aparecer problemas hematológicos, acné severo, alteraciones hepáticas o incluso complicaciones cardiovasculares en determinados perfiles.

A esto se suma un factor menos visible pero cada vez más común: la dependencia psicológica. Algunos no solo buscan resultados físicos, sino que terminan asociando su autoestima a esos cambios, generando una relación problemática con su propia imagen.

"El déficit androgénico requiere una valoración médica rigurosa", subraya el especialista, insistiendo en que el diagnóstico no puede basarse en percepciones subjetivas ni en tendencias de internet.

La presión del rendimiento constante

Detrás de este auge también hay un componente social. La exigencia de rendir más —en el gimnasio, en el trabajo o en la vida personal— está empujando a muchos hombres a buscar soluciones rápidas. En ese contexto, la testosterona se ha convertido en un símbolo de mejora inmediata, aunque la realidad biológica sea mucho más compleja.

"El problema es que la biología humana no funciona como un vídeo de TikTok de 30 segundos", advierte el doctor. El mensaje de los especialistas no es prohibitivo, sino claro: la testosterona puede ser útil en determinados casos, pero siempre bajo control médico. La diferencia entre tratamiento y riesgo está en el diagnóstico, el seguimiento y el conocimiento de sus efectos. "Hormonarse sin control no es modernidad ni salud masculina avanzada: puede ser directamente peligroso".