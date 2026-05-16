La demencia no suele ser una sola enfermedad: Alzheimer y Parkinson pueden coexistir

Durante años, las enfermedades neurodegenerativas se han abordado como diagnósticos separados: Alzheimer, Parkinson o demencia frontotemporal. Sin embargo, la investigación científica apunta a una realidad más compleja. Un reportaje publicado en la revista Science señala que muchos pacientes con demencia no padecen una única enfermedad cerebral, sino varias patologías simultáneas.

Este fenómeno, conocido como "copatología", está cambiando la forma en que los neurólogos interpretan la demencia, los biomarcadores, diseñan ensayos clínicos y plantean futuros tratamientos.

Un cerebro con varias patologías

Hace dos décadas, los neuropatólogos empezaron a detectar durante las autopsias que muchos pacientes con demencia acumulaban lesiones típicas de distintas enfermedades neurodegenerativas. Ese hallazgo cuestionó la idea de que Alzheimer, Parkinson o demencia con cuerpos de Lewy fueran trastornos completamente independientes.

Hoy se sabe que hasta la mitad de los pacientes con Alzheimer también presentan alfa-sinucleína, la proteína característica del Parkinson y de la demencia con cuerpos de Lewy. A su vez, numerosos pacientes con Parkinson y deterioro cognitivo acumulan beta-amiloide y tau, vinculadas al Alzheimer.

Los investigadores creen que estas patologías no solo coinciden, sino que podrían potenciarse entre sí y acelerar el deterioro neuronal.

Las principales proteínas implicadas son:

Beta-amiloide , asociada al Alzheimer.

, asociada al Alzheimer. Tau , relacionada con pérdida de memoria y degeneración neuronal.

, relacionada con pérdida de memoria y degeneración neuronal. Alfa-sinucleína , característica del Parkinson.

, característica del Parkinson. TDP-43, vinculada a algunos tipos de demencia frontotemporal y a la enfermedad LATE.

La hipótesis actual plantea que cuando una de estas proteínas empieza a acumularse, el entorno cerebral se vuelve más vulnerable para que aparezcan las demás.

La edad favorece las copatologías

Según el neurólogo David Wolk, "casi nadie llega a los 80 años con una sola patología cerebral". El envejecimiento parece facilitar la acumulación simultánea de distintas enfermedades neurodegenerativas.

Uno de los ejemplos más recientes es la enfermedad LATE, descrita en Nature Reviews Neurology. Está asociada a la proteína TDP-43 y al envejecimiento cerebral. Sus síntomas pueden confundirse con los del Alzheimer, aunque el mecanismo biológico es distinto.

Las copatologías también aparecen en pacientes jóvenes. Estudios sobre Alzheimer familiar precoz —casos que desarrollan demencia antes de los 50 años— muestran que muchos pacientes también presentan cuerpos de Lewy.

Además, investigaciones publicadas en Nature Medicine detectaron que pacientes jóvenes con Parkinson tienen niveles elevados de p-tau217 en sangre, un biomarcador asociado al Alzheimer. Los científicos creen que este hallazgo podría ayudar a identificar a quienes tienen más riesgo de deterioro cognitivo rápido.

El reto para los tratamientos

Los especialistas consideran que las copatologías podrían explicar por qué algunos pacientes empeoran más rápido o responden de forma diferente a los tratamientos.

Actualmente, los anticuerpos frente al Alzheimer son los únicos fármacos capaces de eliminar proteínas vinculadas a una enfermedad neurodegenerativa. Entre ellos figura el donanemab, dirigido contra el beta-amiloide.

Pero si un paciente también acumula alfa-sinucleína o TDP-43, eliminar solo el amiloide podría resultar insuficiente.

Los investigadores creen que el futuro podría pasar por combinar terapias dirigidas contra distintas proteínas o actuar sobre mecanismos biológicos comunes todavía desconocidos.

Análisis de sangre para "leer" el cerebro

Hasta hace poco, estas patologías mixtas solo podían confirmarse mediante autopsia. Ahora varios grupos científicos trabajan en análisis de sangre capaces de detectar simultáneamente proteínas asociadas a enfermedades neurodegenerativas, como beta-amiloide, tau, alfa-sinucleína o neurofilamento ligero, según una revisión publicada en Neurology.

El genetista Carlos Cruchaga presentó recientemente, según recoge Science, una prueba experimental basada en 15 biomarcadores proteicos analizados con inteligencia artificial. El sistema podría estimar qué porcentaje del daño cerebral corresponde a Alzheimer, Parkinson o demencia frontotemporal, aunque todavía necesita validación clínica.

Además, distintos equipos investigan técnicas basadas en vesículas extracelulares neuronales presentes en sangre, pequeñas partículas liberadas por las neuronas que funcionan como "mensajes biológicos" transportando proteínas y señales del cerebro.

El final de las etiquetas clásicas

Los investigadores creen que las categorías tradicionales podrían perder relevancia con el tiempo. El futuro del diagnóstico podría centrarse en identificar qué proteínas acumula cada paciente y aplicar tratamientos específicos según esa combinación.

La demencia dejaría así de entenderse como una única enfermedad para convertirse en un proceso biológico complejo en el que varias patologías pueden coexistir y acelerar juntas el deterioro cerebral.