Retiran varios quesos frescos por riesgo de listeria: estos son los productos afectados

Nueva alerta alimentaria por presencia de Listeria monocytogenes en varios lotes de queso fresco de vaca comercializados en España. El Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha pedido este sábado que los consumidores no consuman productos de las marcas Goya, Nativo y Sabor de Casa después de detectarse niveles de la bacteria superiores a los permitidos por la legislación.

La advertencia llega tras una notificación recibida a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), el mecanismo utilizado por las autoridades sanitarias para comunicar riesgos alimentarios entre comunidades autónomas.

Según ha informado el Gobierno Vasco, los productos afectados ya están siendo retirados de la venta, aunque se teme que muchos puedan seguir en frigoríficos de particulares, ya que han sido distribuidos en varias comunidades autónomas, incluido el País Vasco.

Qué productos están afectados

En el caso de la marca Goya, la alerta afecta a distintos formatos de queso latino fresco elaborados con leche de vaca:

Envases de plástico de 300 gramos con fechas de caducidad entre el 18 de mayo y el 6 de julio de 2026 .

. Queso en barra en envase de plástico con fechas de caducidad entre el 24 de mayo y el 21 de junio de 2026 .

. Otros formatos en envase plástico con fechas comprendidas entre el 10 de mayo y el 21 de junio, y entre el 19 de mayo y el 12 de junio de 2026.

A esta alerta inicial se han sumado este sábado nuevas notificaciones sobre productos de las marcas Nativo y Sabor de Casa.

En el caso de Nativo, los lotes afectados son:

Envases de plástico de 300 gramos con fechas de caducidad entre el 18 de mayo y el 4 de julio de 2026 .

. Queso en barra con fechas de caducidad entre el 23 de mayo y el 6 de julio de 2026.

Por su parte, en la marca Sabor de Casa, la alerta afecta a productos con fechas de caducidad entre el 23 de mayo y el 21 de junio de 2026.

Qué hacer si tienes este queso en casa

Sanidad recomienda no consumir bajo ningún concepto los productos incluidos en la alerta y desecharlos o devolverlos al establecimiento donde fueron adquiridos.

Además, recuerda extremar la higiene en la cocina para evitar la llamada contaminación cruzada, es decir, que la bacteria pueda pasar a otros alimentos o superficies.

Síntomas de la listeriosis

La Listeria monocytogenes puede provocar una infección conocida como listeriosis, especialmente peligrosa en embarazadas, personas mayores o con el sistema inmunitario debilitado.

Los síntomas más habituales incluyen:

fiebre,

diarrea,

vómitos,

malestar general.

Las autoridades sanitarias recomiendan acudir a un centro de salud si se ha consumido alguno de los productos afectados y aparecen síntomas compatibles con la enfermedad.

En el caso de las mujeres embarazadas, el Gobierno Vasco insiste en consultar las recomendaciones alimentarias específicas durante la gestación, ya que la listeria puede causar complicaciones graves en el embarazo.