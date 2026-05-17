Un estudio revela qué pasa en el cerebro bajo anestesia y el resultado inquieta a los investigadores

La anestesia general siempre se ha relacionado popularmente con el sueño, pero un nuevo estudio científico acaba de poner en duda esa idea. Investigadores han descubierto que el cerebro bajo anestesia comparte más similitudes con ciertos estados de coma inducido que con el descanso natural, aunque también mantiene algunos patrones propios del sueño. El hallazgo, publicado en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), podría ayudar a mejorar la recuperación de los pacientes tras una operación y reducir algunos efectos secundarios cognitivos.

Los científicos analizaron la actividad cerebral mediante electroencefalogramas y elaboraron mapas espectrales completos del cerebro para comparar qué ocurre durante la anestesia, el sueño y distintos estados de coma. El resultado reveló que, aunque existen conexiones entre los tres estados, la anestesia genera un patrón cerebral propio y claramente diferenciable.

La anestesia no actúa igual que el sueño

Los autores del estudio explican que durante años se ha comparado la anestesia general con el sueño profundo debido a la pérdida de conciencia que provoca. Sin embargo, la investigación demuestra que las similitudes neuronales son mucho más complejas de lo que se pensaba hasta ahora.

Según detallan los investigadores, ciertas señales cerebrales presentes en la anestesia también aparecen en personas en coma o en fases concretas del sueño profundo. No obstante, algunas oscilaciones neuronales detectadas durante la anestesia no aparecen en ningún otro estado cerebral conocido, lo que confirma que se trata de una situación neurológica propia.

Los expertos observaron además que distintas áreas del cerebro reaccionan de manera diferente bajo anestesia y que determinadas frecuencias registradas por electroencefalograma son exclusivas de este estado inducido médicamente.

Los científicos buscan una anestesia 'más parecida al sueño'

Uno de los aspectos más relevantes del estudio es que podría abrir nuevas vías para mejorar la anestesia en el futuro. Los investigadores creen que si se consigue que el cerebro funcione durante la anestesia de una manera más cercana al sueño natural, podrían reducirse algunos efectos secundarios relacionados con la memoria, la concentración o la recuperación cognitiva tras las operaciones.

En el trabajo científico se explica que la electroencefalografía de todo el cuero cabelludo permite mapear con precisión los distintos estados cerebrales durante la anestesia. Gracias a ello, los especialistas han logrado identificar patrones neuronales únicos que podrían utilizarse para mejorar la monitorización de los pacientes durante las intervenciones quirúrgicas.

Los autores sostienen que estos hallazgos ayudarán a entender mejor cómo responde el cerebro a los anestésicos y podrían facilitar el desarrollo de técnicas más seguras y eficaces para millones de pacientes en todo el mundo.

Un descubrimiento que puede cambiar la anestesia moderna

El estudio también refuerza la idea de que la anestesia es mucho más compleja de lo que tradicionalmente se ha explicado a los pacientes. Aunque desde fuera pueda parecer simplemente un "sueño profundo", el cerebro experimenta cambios neuronales mucho más intensos y específicos durante este proceso.

Los investigadores consideran que comprender mejor estos mecanismos permitirá avanzar hacia anestesias menos agresivas desde el punto de vista neurológico y favorecer recuperaciones postoperatorias más rápidas y eficaces, especialmente en pacientes de edad avanzada o con mayor vulnerabilidad cognitiva.