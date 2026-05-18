El drama invisible de la enfermedad de Crohn: 10.000 nuevos casos anuales en España

La Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD) advierte sobre las repercusiones de la enfermedad inflamatoria intestinal (EII), que engloba patologías como la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. Con motivo de su Día Mundial, celebrado el 19 de mayo, los expertos subrayan la importante carga emocional y social que sufren estos pacientes. A menudo, este impacto pasa completamente desapercibido para el entorno de los afectados, a pesar de que condiciona facetas fundamentales del día a día.

Quienes padecen este tipo de trastornos digestivos ven frecuentemente alterada su rutina. Acciones cotidianas como estudiar, trabajar, viajar o incluso disfrutar de la sexualidad se ven obstaculizadas por los síntomas físicos y el consiguiente peaje psicológico. En este sentido, la SEPD insiste en que, más allá de las manifestaciones puramente clínicas, existe un fuerte impacto invisible que merma la calidad de vida y deteriora la salud mental de los enfermos.

Desde el punto de vista epidemiológico, esta afección representa un importante problema de salud pública que no deja de aumentar. Según los datos aportados por los especialistas, se detectan alrededor de 10.000 nuevos casos anuales en España. La incidencia continúa experimentando un crecimiento progresivo en las últimas décadas, hasta el punto de que se estima que entre el 0,5 y el 1 por ciento de la población en algunos países occidentales convive actualmente con esta patología.

La comunidad médica define la EII como un cuadro clínico complejo y multifactorial. En su desarrollo intervienen diversos elementos que van desde la predisposición genética y las alteraciones inmunológicas hasta múltiples factores ambientales y de la microbiota intestinal. Aunque el diagnóstico puede producirse en cualquier etapa de la vida, las estadísticas revelan que suele aparecer con una mayor frecuencia entre los adultos jóvenes.

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Para abordar todos estos retos, tanto clínicos como psicológicos, la ciudad de Sevilla acogerá próximamente una cita clave para la especialidad. Se trata del Congreso de la Sociedad Española de Patología Digestiva, que celebrará su octogésima quinta edición entre los días 11 y 13 de junio. Durante este encuentro científico, destacados profesionales debatirán sobre las novedades en el tratamiento y el manejo integral de los pacientes.

Entre las intervenciones más esperadas se encuentra la de la doctora Marta Calvo, especialista en el aparato digestivo del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda, en la Comunidad de Madrid. Su ponencia se centrará precisamente en desgranar esas consecuencias silenciadas de la dolencia, con el objetivo de concienciar a la profesión médica sobre la necesidad de ofrecer un soporte que vaya más allá del mero control de los síntomas físicos y atienda también el bienestar emocional.