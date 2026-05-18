La UE identifica los animales capaces de introducir virus peligrosos en Europa

En plena alerta por el crucero del hantavirus o la emergencia del ébola en África, la Unión Europea ha publicado un listado con los animales que pueden introducir en Europa enfermedades peligrosas para el ganado y las personas. Aunque el documento es muy técnico, la conclusión es sencilla: los virus y parásitos no llegan solos. Necesitan taxistas animales para moverse de un país a otro. Y algunos son mucho más eficaces que otros.

El informe no habla todavía de riesgos inmediatos ni de brotes concretos, pero sí funciona como una hoja de ruta para que la UE se prepare ante futuras amenazas sanitarias.

Garrapatas: pequeñas, resistentes y muy peligrosas

Las garrapatas aparecen entre los principales vectores señalados por la EFSA. Estos diminutos parásitos pueden transportar enfermedades como la bacteria Borrelia burgdorferi —causante de la enfermedad de Lyme— o virus como el de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo.

La clave está en cómo viajan. Según el informe, las garrapatas suelen moverse pegadas a animales salvajes, ganado o mascotas. Es decir, no recorren grandes distancias por sí mismas, sino que aprovechan a otros animales como vehículo.

Eso explica por qué resulta muy necesaria la vigilancia y el control de la fauna salvaje, así como una correcta prevención en los animales domésticos.

Mosquitos: cuando el enemigo llega en avión

Los mosquitos son otro de los grandes protagonistas del informe europeo. Y no solo porque transmitan enfermedades conocidas en humanos, sino también porque pueden llevar virus que afectan gravemente al ganado y a los caballos. La cuestión, alerta la EFSA, es que existe el riesgo de que mosquitos infectados lleguen viajando dentro de aviones procedentes de zonas afectadas.

Entre las enfermedades que podrían introducir así están la encefalitis japonesa, la fiebre del Valle del Rift o varias encefalitis equinas. En el caso del virus del Nilo Occidental, además, los expertos creen que los mosquitos pueden expandirse por el viento o desplazarse gradualmente desde países cercanos ya afectados.

Culicoides: casi invisibles

Poca gente conoce a los Culicoides, unos insectos voladores diminutos parecidos a mosquitos, pero Bruselas les presta mucha atención. Son los responsables de transmitir enfermedades como la lengua azul o la peste equina africana. Y tienen una capacidad especialmente preocupante: el viento puede arrastrarlos a grandes distancias. Eso significa que un brote detectado en otro país podría terminar llegando a territorio europeo sin necesidad de mover animales infectados.

La lengua azul, por ejemplo, preocupa especialmente porque ya existen zonas afectadas cerca de la UE y porque estos insectos también pueden viajar escondidos en vehículos terrestres.

Flebótomos: los culpables de transmitir la leishmaniosis

Otro insecto bajo vigilancia es el flebótomo, un pequeño mosquito conocido por transmitir Leishmania infantum, el parásito responsable de la leishmaniosis.

La buena noticia es que vuelan poco: normalmente menos de 100 metros. La mala es que su expansión gradual a nuevos territorios sí preocupa a los expertos europeos.

Además, perros y gatos pueden actuar como reservorios de la enfermedad, lo que convierte a las mascotas en un elemento clave para controlar su propagación.

Moscas picadoras: una amenaza para vacas y caballos

Las moscas que pican al ganado también están en el radar europeo. Aunque no suelen recorrer enormes distancias, sí pueden transmitir enfermedades entre animales cercanos o viajar accidentalmente en vehículos.

Entre las patologías asociadas aparecen la anemia infecciosa equina o la dermatosis nodular contagiosa, dos enfermedades que preocupan especialmente al sector ganadero.

Aves migratorias: portadoras involuntarias

El informe también señala a las aves migratorias como posible vía de entrada del virus del Nilo Occidental. Cada año millones de aves cruzan continentes enteros y pueden transportar virus sin mostrar síntomas evidentes. Por eso, los movimientos migratorios son una de las grandes preocupaciones sanitarias internacionales.

El papel de las aves migratorias ha sido fundamental en la expansión internacional de la gripe aviar, aunque no está recogido en el informe de la EFSA.

Perros, gatos, zorros y liebres

No solo los insectos están bajo vigilancia. La EFSA considera que algunos mamíferos también pueden ayudar a expandir enfermedades. En el caso de la leishmaniosis, los perros y gatos son especialmente relevantes. Pero el informe también menciona a zorros rojos y liebres como posibles reservorios cuando existen evidencias científicas suficientes.

El ganado, otra gran vía de expansión

La UE considera que el movimiento de animales vivos sigue siendo una de las rutas más importantes para introducir enfermedades. Caballos, vacas, ovejas, cabras o camélidos pueden transportar distintos virus y parásitos entre países, especialmente a través del comercio internacional. Por eso, Bruselas insiste en reforzar los controles veterinarios y la vigilancia epidemiológica.