Los tres errores que cometes al tomar magnesio y cómo elegir el mejor suplemento

El término "magnesio" se deriva de Magnesia, una región de Tesalia en Grecia antigua, donde se encontraron depósitos de minerales ricos en este compuesto. De hecho, ya en esta época, los griegos primero y los romanos después usaban el carbonato de magnesio con fines medicinales y terapéuticos.

No fue hasta 1808 que sir Humphry Davy, químico e inventor británico, descubrió oficialmente el magnesio. Logró aislar el elemento mediante la electrólisis de una mezcla de magnesia y óxido de mercurio.

Este mineral interviene en numerosas funciones biológicas del cuerpo, reacciones enzimáticas y es clave en multitud de procesos fisiológicos. Muchos le llaman el mineral de la relajación muscular, y no es para menos si tenemos en cuenta que ayuda a relajar y contraer los músculos, lo que puede ser importante para el correcto funcionamiento del sistema nervioso y, por extensión, destaca su efecto como regulador del sueño.

A pesar de su importancia para la salud, algunas personas pueden presentar deficiencia de magnesio. Esto puede deberse a diversos factores, como una dieta baja en alimentos ricos en magnesio, el consumo excesivo de alcohol y ciertos medicamentos.

Alimentos de hoja verde, frutos secos, semillas integrales son algunos de los alimentos ricos en este mineral. Pero si tenemos en cuenta que el estrés y los nervios hacen que excretemos más magnesio no es de extrañar que los niveles estén por debajo de lo recomendado en la gran mayoría de casos.

Para recuperar los niveles de este mineral es clave tener en cuenta las siguientes recomendaciones de consumo.

Las claves para que el magnesio funcione

Error 1: Forma incorrecta (baja biodisponibilidad): Utilizar óxido de magnesio, que se absorbe mal y a menudo causa diarrea. Es mejor optar por citrato, bisglicinato o glicinato para mayor absorción.



Utilizar óxido de magnesio, que se absorbe mal y a menudo causa diarrea. Es mejor optar por citrato, bisglicinato o glicinato para mayor absorción. Error 2: Interferencia con calcio o lácteos: El magnesio y el calcio compiten por la absorción en el intestino. Tomarlos juntos reduce la eficacia de ambos. Se deben espaciar las tomas y evitar lácteos al tomar el suplemento.



El magnesio y el calcio compiten por la absorción en el intestino. Tomarlos juntos reduce la eficacia de ambos. Se deben espaciar las tomas y evitar lácteos al tomar el suplemento. Error 3: Dosis elevadas e incorrectas: Tomar una cantidad alta de una sola vez puede provocar un efecto laxante fuerte (diarrea), perdiendo el beneficio del suplemento. Mientras que tomarlo de día puede ser menos efectivo para el sueño, tomarlo sin comida puede causar malestar gástrico.

Un magnesio para cada ocasión

Teniendo en cuenta estos errores debemos concretar qué buscamos con la suplementación del magnesio. Si queremos trabajar o poner el foco en el metabolismo de nuestros músculos y la vitalidad es más recomendable optar por un bisglicinato como Tendiplus de MundoNatural cuya fórmula asegura una alta disponibilidad sin generar interferencias gástricas. Tomando dos cápsulas por la mañana podemos notar los resultados a los pocos días de la primera toma.

Si queremos un impacto más potente y sobre todo con un efecto calmante de nuestro organismo de cara a disfrutar de un sueño de calidad no hay ninguna fórmula más potente que la liposomada. Vitanano Magnesio de MundoNatural goza de una tecnología única que garantiza la llegada del magnesio hasta las estructuras celulares.

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