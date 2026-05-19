Alerta sanitaria: retiran más quesos frescos por presencia de listeria en España

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha ampliado la alerta sanitaria por la presencia de Listeria monocytogenes en varios lotes de queso fresco de vaca procedentes de España. La actualización incorpora nuevas referencias afectadas y amplía la retirada preventiva a todos los productos implicados con fecha de caducidad del 6 de julio o anterior.

⚠️ Ampliación de información sobre la alerta por presencia de de Listeria monocytogenes en queso fresco de vaca.

▶️ Retirada de la venta de nuevas referencias y lotes.

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La notificación se ha producido a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), tras la comunicación de las autoridades sanitarias de Castilla y León, que han trasladado la información a las comunidades autónomas para reforzar la retirada de los productos en los canales de distribución.

Nueva ampliación de la alerta sanitaria

La AESAN ha confirmado que la actualización supone la inclusión de un nuevo producto afectado dentro de la lista inicial y la extensión de la medida de retirada a más lotes por precaución sanitaria. El objetivo es evitar que los productos implicados permanezcan en el mercado o en los hogares de los consumidores.

Según el organismo, la decisión se adopta dentro del principio de precaución habitual en este tipo de alertas alimentarias, en coordinación con las autoridades autonómicas y el sector productor.

Productos afectados y alcance de la distribución

Entre los productos incluidos en la alerta figuran distintas referencias de queso fresco refrigerado envasado en plástico y distribuidos bajo varias marcas comerciales.

Se encuentran afectados el "Queso fresco sabor mediterráneo" de la marca Cerrato (300 gramos), así como distintos formatos de la marca Nativo, como el "Queso costeño" en envase de 300 gramos y en formato barra.

También se incluyen productos de la marca Goya, entre ellos el "Queso estilo llanero" (300 gramos), el "Queso Latino" en barra y el "Queso Latino (Queso fresco de vaca)" en envase de 300 gramos. A esta lista se suman referencias de la marca Sabor de casa, con el "Queso Latino" en barra y en formato de 325 gramos.

La AESAN ha señalado que la distribución de estos productos se ha realizado en la mayor parte del territorio nacional, lo que ha motivado la activación de los mecanismos de coordinación con las comunidades autónomas para su retirada.

Retirada del mercado y verificación en comunidades autónomas

Las autoridades competentes están verificando la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización. La información ha sido trasladada a través del SCIRI para garantizar una actuación coordinada en todo el país.

La empresa elaboradora, según ha indicado la AESAN, ha procedido también a la retirada preventiva de nuevas referencias y lotes, aplicando el principio de precaución mientras se mantiene la vigilancia sobre la situación.

Recomendaciones a los consumidores

La AESAN recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos incluidos en la alerta que no los consuman. En caso de haberlos ingerido y presentar síntomas compatibles con la listeriosis, como vómitos, diarrea o fiebre, se aconseja acudir a un centro de salud.

En el caso de mujeres embarazadas, el organismo recuerda la importancia de seguir las recomendaciones de higiene alimentaria y evitar alimentos asociados a riesgos biológicos, entre ellos la Listeria monocytogenes, por su especial incidencia en este colectivo.

Asimismo, se insiste en extremar las medidas de higiene en la manipulación de alimentos para evitar la contaminación cruzada con otros productos.