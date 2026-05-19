El chequeo a los 40 que evitas y puede salvarte la vida

En España, el cáncer de próstata no es una excepción, sino una realidad estadística: es el tumor más frecuente entre los varones y la segunda causa de muerte por cáncer en la población masculina. Las previsiones son claras: para 2026, más de 34.800 hombres recibirán esta noticia.

Sin embargo, cuando la enfermedad avanza hacia su forma más agresiva, el cáncer de próstata metastásico resistente a la castración, las cifras se vuelven más crudas. Aquí, la supervivencia a cinco años ronda apenas el 15%.

El cáncer de próstata no solo ataca a las células; ataca al entorno social y emocional del paciente. El 90% de los afectados vive con una preocupación constante y el 63% admite que su vida diaria está gravemente limitada.

Además, y según algunos estudios recientes, siete de cada diez pacientes ven cómo la enfermedad transforma radicalmente su intimidad. A pesar de ser una parte esencial de la identidad y el bienestar, el 20% prefiere no mencionar el tema, convirtiéndolo en un tabú que pesa tanto como la propia medicación.

La prevención, la mejor medicina

Igual que la mujeres tienen más interiorizado sus revisiones anuales al ginecólogo, los hombres se resisten algo más a pasar por los chequeos que pueden ser claves en la prevención y tratamiento de este tipo de tumores.

La consulta anual con el urólogo a partir de los 40 debería de obligado cumplimiento y de la misma manera que las mujeres cambian sus patrones de alimentación y suplementación en la época de la menopausia y perimenopausia, los hombres deberían seguir el ejemplo.

En su caso, la andropausia llega sobre los cuarenta o cincuenta años y uno de los aspecto que más hay que cuidar es el impacto que la revolución hormonal ocasiona en la salud prostática.

Una alimentación más cruda, aumentar la actividad física e incorporar suplementación a base de zinc y quercetina son herramientas que no deben faltar si queremos hacer una trabajo serio y preventivo.

Prosmen de MundoNatural no sólo contiene estos dos nutrientes que ayuda al mantenimiento de niveles normales de testosterona si no que además ayuda a disminuir la frecuencia de la micción, especialmente por la noche y estimula la libido y mejorar la salud sexual en general, lo que a su vez ayuda a mantener la salud de la próstata.

En parafarmaciamundonatural.es nos ayudan a elegir la mejor suplementación y alimentación de manera personalizada.