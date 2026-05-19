Los aislados del MV Hondius en el Gómez Ulla podrán salir de sus habitaciones

El Ministerio de Sanidad ha informado este lunes sobre la situación médica de los pasajeros del crucero MV Hondius que se encuentran en España bajo observación médica. Según las últimas actualizaciones, aquellos ciudadanos españoles que permanecen en estricta cuarentena en las instalaciones del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla podrán comenzar a salir de sus respectivas habitaciones. Esta medida se adopta después de que todos ellos hayan dado negativo en la segunda prueba PCR, realizada justo una semana después de su llegada al territorio nacional.
Fuentes oficiales del departamento ministerial han detallado que los trece pasajeros españoles que se vieron afectados por el reciente brote infeccioso originado en la embarcación continúan sin presentar síntomas. Al mantener su diagnóstico negativo, podrán acceder a las zonas comunes de la planta que ocupan.
Las primeras visitas
Los pacientes tendrán la posibilidad de comenzar a recibir las visitas de sus familiares más cercanos. Estos encuentros se llevarán a cabo garantizando y manteniendo en todo momento las medidas de protección y prevención establecidas por los expertos epidemiológicos.
Desde el Ministerio de Sanidad se ha querido puntualizar cómo se procederá en las próximas semanas si la coyuntura sigue siendo favorable para este grupo de afectados. En ese sentido, la institución gubernamental ha detallado que si las sucesivas pruebas PCR de carácter semanal continúan arrojando un resultado negativo y no aparece ningún tipo de sintomatología vinculada a esta patología, las personas que ahora mismo se encuentran en cuarentena tendrán la oportunidad de abandonar el aislamiento hospitalario.
Esto ocurrirá una vez que hayan transcurrido los pertinentes veintiocho días desde la fecha de la primera exposición al foco, permitiendo así que estos ciudadanos puedan continuar la cuarentena en sus propios domicilios particulares.