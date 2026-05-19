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Salud

Los aislados del MV Hondius en el Gómez Ulla podrán salir de sus habitaciones

El Ministerio de Sanidad confirma que los trece españoles con PCR negativa en hantavirus recibirán visitas.

Libertad Digital
El Ministerio de Sanidad confirma que los trece españoles con PCR negativa en hantavirus recibirán visitas.
Acceso principal del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. | EFE

El Ministerio de Sanidad ha informado este lunes sobre la situación médica de los pasajeros del crucero MV Hondius que se encuentran en España bajo observación médica. Según las últimas actualizaciones, aquellos ciudadanos españoles que permanecen en estricta cuarentena en las instalaciones del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla podrán comenzar a salir de sus respectivas habitaciones. Esta medida se adopta después de que todos ellos hayan dado negativo en la segunda prueba PCR, realizada justo una semana después de su llegada al territorio nacional.

¿Qué es el hantavirus?

Los hantavirus son un grupo de más de veinte especies de virus pertenecientes a la familia Bunyaviridae, pero a diferencia de muchos otros virus de esta familia, no se transmiten a través de insectos, sino de roedores infectados, según explica la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA).

Se trata de un virus zoonótico, es decir, transmisible de animales a humanos, entre quienes puede causar enfermedades graves, con una tasa de mortalidad que oscila entre el 5 % y el 15 %, o incluso más, dependiendo de la especie viral. La familia del virus se divide en dos grandes grupos según su origen geográfico: los del "Viejo Mundo" –Europa y Asia– y los del "Nuevo Mundo" –América–.

¿Cómo se transmiten los hantavirus?

Los hantavirus se transmiten principalmente por contacto con excreciones de roedores infectados –orina, heces o saliva– o a través de sus mordeduras, aunque este último supuesto es más raro. Estos animales actúan como reservorio natural del virus.

Una de las vías más frecuentes es la inhalación de aerosoles o polvo contaminado con material infeccioso. Entre roedores, el contagio ocurre por mordeduras o arañazos.

Aunque la transmisión entre personas es muy poco frecuente, la enfermedad puede ser severa y la recuperación prolongarse durante semanas o incluso meses. La OMSA considera que un riesgo importante proviene de los animales domésticos.

¿Qué síntomas causa y qué tipo de pronóstico tiene?

En humanos, los hantavirus pertenecientes al grupo del "Viejo Mundo" suelen provocar una enfermedad conocida como fiebre hemorrágica con síndrome renal, que tiene un periodo de incubación de 2 a 3 semanas. En caso del segundo grupo –Nuevo Mundo–, la persona infectada sufre síndrome pulmonar por hantavirus, que comienza con síntomas no específicos y puede evolucionar rápidamente a insuficiencia respiratoria. No obstante, ambas enfermedades pueden solaparse y afectar a varios órganos.

En humanos, la infección puede confundirse con otras enfermedades como neumonías virales o bacterianas, otras fiebres hemorrágicas virales, y otras patologías.

Los síntomas iniciales, como fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, náuseas y fatiga, también se confunden fácilmente con los de la gripe, recuerdan los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC).

Diagnosticar el hantavirus en una persona que ha sido infectada menos de 72 horas antes es difícil y en ese caso se repite el análisis 72 horas después del inicio de los síntomas.

Fuentes oficiales del departamento ministerial han detallado que los trece pasajeros españoles que se vieron afectados por el reciente brote infeccioso originado en la embarcación continúan sin presentar síntomas. Al mantener su diagnóstico negativo, podrán acceder a las zonas comunes de la planta que ocupan.

Las primeras visitas

Los pacientes tendrán la posibilidad de comenzar a recibir las visitas de sus familiares más cercanos. Estos encuentros se llevarán a cabo garantizando y manteniendo en todo momento las medidas de protección y prevención establecidas por los expertos epidemiológicos.

Desde el Ministerio de Sanidad se ha querido puntualizar cómo se procederá en las próximas semanas si la coyuntura sigue siendo favorable para este grupo de afectados. En ese sentido, la institución gubernamental ha detallado que si las sucesivas pruebas PCR de carácter semanal continúan arrojando un resultado negativo y no aparece ningún tipo de sintomatología vinculada a esta patología, las personas que ahora mismo se encuentran en cuarentena tendrán la oportunidad de abandonar el aislamiento hospitalario.

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Esto ocurrirá una vez que hayan transcurrido los pertinentes veintiocho días desde la fecha de la primera exposición al foco, permitiendo así que estos ciudadanos puedan continuar la cuarentena en sus propios domicilios particulares.

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