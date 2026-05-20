El hallazgo español que explica por qué algunos enfermos desarrollan Covid persistente

Investigadores de la Universidad de Valladolid han identificado alteraciones en el sistema inmunitario asociadas al desarrollo del Covid persistente, según un estudio publicado en la revista científica Journal of Infection que analiza muestras biológicas obtenidas durante la primera ola de la pandemia.

El trabajo, liderado por el Instituto de Biomedicina y Genética Molecular (IBGM), centro mixto de la Universidad de Valladolid y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, junto con el Hospital Clínico Universitario de Valladolid y el Instituto de Investigación Biosanitaria de Valladolid (IBioVALL), sugiere la existencia de una huella inmunológica diferencial en pacientes que posteriormente desarrollaron secuelas prolongadas tras la infección por SARS-CoV-2.

Muestras de la primera ola y seguimiento posterior

La investigación se ha basado en el análisis de más de mil muestras de sangre criogenizadas procedentes de pacientes ingresados durante la primera ola de la pandemia, entre marzo y mayo de 2020, así como de personas sanas cuyas muestras habían sido almacenadas antes de la aparición del coronavirus.

En total, el estudio ha evaluado a 45 personas, de las cuales 23 eran pacientes hospitalizados por COVID-19 y 22 voluntarios sanos. Dentro del grupo de pacientes, 10 desarrollaron posteriormente Covid persistente, mientras que 13 se recuperaron sin secuelas prolongadas y fueron utilizados como grupo de comparación.

Los investigadores destacan que disponer de muestras recogidas en el momento del ingreso ha permitido comparar el estado inmunológico inicial con la evolución posterior, algo que no suele ser posible en este tipo de estudios.

Diferencias en la respuesta inmunitaria

El análisis ha identificado alteraciones específicas del sistema inmunitario presentes desde las primeras fases de la infección en los pacientes que más tarde desarrollaron Long Covid. Según los resultados, estas diferencias afectan tanto a la inmunidad innata como a la adaptativa, los dos principales sistemas de defensa del organismo.

Durante la fase aguda de la enfermedad, las alteraciones más frecuentes se observaron en la inmunidad innata, la primera línea de defensa frente a infecciones. Meses después, en cambio, predominaban cambios en la inmunidad adaptativa, responsable de generar respuestas específicas frente al virus.

El estudio indica que estas alteraciones ya estaban presentes en el momento del ingreso hospitalario, lo que sugiere que podrían actuar como posibles biomarcadores de riesgo, aunque los autores subrayan que no se ha determinado si implican una predisposición previa al desarrollo del Covid persistente.

Análisis de alta resolución celular

Las muestras fueron estudiadas mediante técnicas de citometría de masas de alta dimensión, una tecnología que permite analizar decenas de parámetros simultáneamente en cada célula inmunitaria. Este enfoque ha permitido detectar patrones celulares complejos que no suelen identificarse con métodos convencionales.

El equipo también revisó de forma retrospectiva las historias clínicas de los pacientes para determinar quiénes desarrollaron secuelas prolongadas, un proceso que los investigadores califican de esencial para la validez del estudio.

Posibles implicaciones futuras

Los autores apuntan a que los resultados podrían ayudar a mejorar el diagnóstico temprano y el seguimiento del Covid persistente, así como a abrir nuevas líneas de investigación en otras enfermedades postinfecciosas.

El investigador senior David Bernardo ha señalado que la existencia de muestras biológicas previas y congeladas desde el inicio de la pandemia ha permitido abordar el problema desde una perspectiva temporal poco habitual en este tipo de trabajos.